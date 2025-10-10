Lucchese-Belvedere: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Porta Elisa News
domenica, 12 ottobre 2025, 14:37
Lucchese-Belvedere: 1-1
Lucchese: Milan, Lorenzini, Mauro (28' st Venanzi), Picchi (28' st Palma), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Ragghianti (28' st Piazze), Caggianese, Riad (17' st Palma). A disposizione. Ennached, Rotondo, Xeka, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.
Belvedere: Ginanneschi, Capoduri, Delconte, Cretella, D'Angelo, Veronesi, Frati (36' st Consonni), Faenzi, Tantone, Pecchia (22' st Bartolini), Carlotti. A disp. Pini, Colledan, Cozzolino, Pecciarini, Blanchard, Rosi, Tenci. All. Violi.
Arbitro: Fantoni di Valdarno.
Reti: 10' pt Lorenzini, 4' st Tantone.
Note. Ammoniti: Tantone, Veronesi. Angoli: 4-1. Spettatori 1459.
domenica, 12 ottobre 2025, 17:57
Il pari contro il Belvedere mostra ancora una volta la voglia dei rossoneri che però commettono errori difensivi mentre in avanti le difficoltà a far centro si confermano tutte: le pagelle di Gazzetta
sabato, 11 ottobre 2025, 14:57
Dopo il pareggio di Forte dei Marmi, la Pantera vuole ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi contro il Belvedere. Sulla carta, mister Pirozzi potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto contro il Real Forte Querceta, con alcune novità: la probabile formazione
sabato, 11 ottobre 2025, 12:19
Il tecnico rossonero: "Picchi recuperato, Piazze vediamo. Il Belvedere? Dovremo sfruttare i loro punti deboli e contenere i punti di forza. Sarà una partita intensa. Andiamo partita per partita, al Viareggio penseremo da domenica sera"
venerdì, 10 ottobre 2025, 12:06
Niente trasferta per i tifosi rossoneri per la gara di campionato infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Viareggio: dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alla Questura di Lucca ecco il provvedimento di divieto preso in considerazione del fatto che non è presente un settore ospiti accessibile:...