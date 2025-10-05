Mister Pirozzi: "Adesso inizia un tour de force"

Porta Elisa News
sabato, 11 ottobre 2025, 12:19
Vigilia di Lucchese-Belvedere che aprirà un trittico di tre partite in una settimana e mister Pirozzi ha fatto il punto sulla situazione nella consueta conferenza stampa del sabato al Porta Elisa: "Ho sempre fatto giocare i ragazzi che stanno bene, Picchi è recuperato, ancora non so se sarà della partita dall'inizio per il resto la formazione dà ampie garanzie di solidità. Piazze? Si sta allenando, potrebbe venire in partita, o essere pronto mercoledì. Abbiamo alcuni che stanno bene altri che stanno rientrando, domani valuteremo anche pensando che avremo altre gare a breve".
"Adesso inizia un tour de force per tutte le squadre non solo per noi e quegli infortuni possono anche essere una grande risorsa in questo mese: sono ottimista e felice della rosa, chiaro che affrontiamo una squadra importante costruita per fare bene con giocatori che vengono dalla D. Dovremo sfruttare i loro punti deboli e contenere i punti di forza. Sarà una partita intensa. Andiamo partita per partita, al Viareggio penseremo da domenica sera. La gara di Forte dei Marmi a mentre fredda? Mi è piaciuto quasi tutto, abbiamo creato situazioni importanti, siamo mancati nell'ultimo passaggio. Se continuiamo con una media di due punti a partita, a me va bene: non abbiamo stelle di prima grandezza, la nostra forza è la compattezza".
venerdì, 10 ottobre 2025, 12:06
Niente trasferta per i tifosi rossoneri per la gara di campionato infrasettimanale di mercoledì prossimo contro il Viareggio: dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva rinviato ogni decisione alla Questura di Lucca ecco il provvedimento di divieto preso in considerazione del fatto che non è presente un settore ospiti accessibile:...
giovedì, 9 ottobre 2025, 16:37
La scorsa stagione i grossetani hanno vinto nettamente il campionato di Promozione, ipotecando la vittoria con diverse giornate d'anticipo. La società ha deciso di confermare in panchina mister Giallini che domenica però sarà assente per squalifica. Dopo quattro giornate occupano il quarto posto in classifica
mercoledì, 8 ottobre 2025, 08:40
Contro il Belvedere potrebbero tornare a disposizione sia Piazze che Picchi: l'italo-uruguyano ha sinora messo a referto solamente 90' contro la Cerretese per poi riportare una lesione di primo grado alla coscia destra. Dopo venti giorni, anche il centrocampista sembrerebbe sulla via del ritorno
domenica, 5 ottobre 2025, 18:25
Rossoneri autori di una buona prestazione, condita da qualche occasione, ma là davanti manca il guizzo decisivo e ancora una volta si costruisce poco, Milan puntuale quando viene chiamato in causa: le pagelle di Gazzetta