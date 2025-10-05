Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Adesso inizia un tour de force"

sabato, 11 ottobre 2025, 12:19

Vigilia di Lucchese-Belvedere che aprirà un trittico di tre partite in una settimana e mister Pirozzi ha fatto il punto sulla situazione nella consueta conferenza stampa del sabato al Porta Elisa: "Ho sempre fatto giocare i ragazzi che stanno bene, Picchi è recuperato, ancora non so se sarà della partita dall'inizio per il resto la formazione dà ampie garanzie di solidità. Piazze? Si sta allenando, potrebbe venire in partita, o essere pronto mercoledì. Abbiamo alcuni che stanno bene altri che stanno rientrando, domani valuteremo anche pensando che avremo altre gare a breve".

"Adesso inizia un tour de force per tutte le squadre non solo per noi e quegli infortuni possono anche essere una grande risorsa in questo mese: sono ottimista e felice della rosa, chiaro che affrontiamo una squadra importante costruita per fare bene con giocatori che vengono dalla D. Dovremo sfruttare i loro punti deboli e contenere i punti di forza. Sarà una partita intensa. Andiamo partita per partita, al Viareggio penseremo da domenica sera. La gara di Forte dei Marmi a mentre fredda? Mi è piaciuto quasi tutto, abbiamo creato situazioni importanti, siamo mancati nell'ultimo passaggio. Se continuiamo con una media di due punti a partita, a me va bene: non abbiamo stelle di prima grandezza, la nostra forza è la compattezza".