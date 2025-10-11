Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Da stasera penseremo al Viareggio"

domenica, 12 ottobre 2025, 17:58

Due pari nelle ultime due partite, un mezzo passo falso della Lucchese che in casa si fa rimontare dal Belvedere. In sala stampa, mister Pirozzi fa buon viso a cattivo gioco:2"Mi tengo questo pareggio, il rammarico è che abbiamo sbagliato diverse cose. Da stasera ci prepariamo per la sfida contro il Viareggio. Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che di solito non commettiamo e quando abbiamo subito il gol ci sono stati dieci minuti di sbandamento, dopo però la squadra è rimasta fino alla fine in partita. Siamo andato in difficoltà in un paio di circostanze che di solito leggiamo bene".

"L'arbitro? Mi sembrava in confusione in certi episodi, certo è che con i fuorigioco qualche problema ce lo creano, sono già successi vari episodi. Bene Ragghianti che ha fatto a sportellate con tutti, sono soddisfatto del rientro di Picchi, Piazze e Lorenzini. Picchi deve crescere fisicamente, se sta bene è un giocatore importante, davanti abbiamo avuto qualche incertezza al momento di concludere e abbiamo perso l'attimo giusto, ma non ci dimentichiamo che oggi hanno pareggiato quasi tutti. La sostituzione di Riad? Non ne aveva più aveva dato tutto".