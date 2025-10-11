Mister Pirozzi: "Da stasera penseremo al Viareggio"

Porta Elisa News
domenica, 12 ottobre 2025, 17:58
Due pari nelle ultime due partite, un mezzo passo falso della Lucchese che in casa si fa rimontare dal Belvedere. In sala stampa, mister Pirozzi fa buon viso a cattivo gioco:2"Mi tengo questo pareggio, il rammarico è che abbiamo sbagliato diverse cose. Da stasera ci prepariamo per la sfida contro il Viareggio. Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che di solito non commettiamo e quando abbiamo subito il gol ci sono stati dieci minuti di sbandamento, dopo però la squadra è rimasta fino alla fine in partita. Siamo andato in difficoltà in un paio di circostanze che di solito leggiamo bene".
"L'arbitro? Mi sembrava in confusione in certi episodi, certo è che con i fuorigioco qualche problema ce lo creano, sono già successi vari episodi. Bene Ragghianti che ha fatto a sportellate con tutti, sono soddisfatto del rientro di Picchi, Piazze e Lorenzini. Picchi deve crescere fisicamente, se sta bene è un giocatore importante, davanti abbiamo avuto qualche incertezza al momento di concludere e abbiamo perso l'attimo giusto, ma non ci dimentichiamo che oggi hanno pareggiato quasi tutti. La sostituzione di Riad? Non ne aveva più aveva dato tutto".
domenica, 12 ottobre 2025, 17:57
Il pari contro il Belvedere mostra ancora una volta la voglia dei rossoneri che però commettono errori difensivi mentre in avanti le difficoltà a far centro si confermano tutte: le pagelle di Gazzetta
domenica, 12 ottobre 2025, 14:37
Rossoneri chiamati alla vittoria contro la formazione grossetana: sblocca Lorenzini con un eurogol in avvio poi Carlotti spreca un'occasione colossale. Pareggia Tantone grazie a un clamoroso errore difensivo a inizio ripresa poi traversa di Bartolini
sabato, 11 ottobre 2025, 14:57
Dopo il pareggio di Forte dei Marmi, la Pantera vuole ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi contro il Belvedere. Sulla carta, mister Pirozzi potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale visto contro il Real Forte Querceta, con alcune novità: la probabile formazione
sabato, 11 ottobre 2025, 12:19
Il tecnico rossonero: "Picchi recuperato, Piazze vediamo. Il Belvedere? Dovremo sfruttare i loro punti deboli e contenere i punti di forza. Sarà una partita intensa. Andiamo partita per partita, al Viareggio penseremo da domenica sera"