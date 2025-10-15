Mister Pirozzi: "Usciamo a testa alta, pareggio giusto"

Porta Elisa News
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33
Mister Pirozzi appare soddisfatto della reazione avuta dai suoi ragazzi che, nonostante la vittoria manchi da 3 partite, sono riusciti a cogliere il pari quasi allo scadere della partita: "Pareggio giusto per quello che abbiamo visto nell'arco del match. Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita. La lotta per la vetta della classifica? Lo Zenith è un'ottima squadra e non è una sorpresa, con un calciatore che è stato capocannoniere e un'ossatura dello scorso anno".
"L'esultanza nel finale? Sono questioni di campo, hanno sbagliato ma sono ragazzi giovani. Sansaro è sulla via del recupero, queste partite ravvicinate servono per testare le condizioni dei giocatori. Ottima partita di Santeramo che si è ripreso dalle indecisioni della scorsa partita. Sono felice e vogliamo di dare soddisfazione ai nostri tifosi: il calcio è di loro e mi dispiace che non sia stata dare a loro la possibilità d sostenerci in trasferta".
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il centrocampista rossonero: "Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie"
mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34
Rossoneri impegnati allo stadio dei Pini: Piazze vicino al gol al 15', poi occasione per Galligani. Nella ripresa una conclusione di Picchi viene respinta involontariamente da Piazze e Galligani conclude fuori. Sblocca Pegollo pareggia Riad al 90'