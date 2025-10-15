Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Usciamo a testa alta, pareggio giusto"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33

Mister Pirozzi appare soddisfatto della reazione avuta dai suoi ragazzi che, nonostante la vittoria manchi da 3 partite, sono riusciti a cogliere il pari quasi allo scadere della partita: "Pareggio giusto per quello che abbiamo visto nell'arco del match. Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita. La lotta per la vetta della classifica? Lo Zenith è un'ottima squadra e non è una sorpresa, con un calciatore che è stato capocannoniere e un'ossatura dello scorso anno".

"L'esultanza nel finale? Sono questioni di campo, hanno sbagliato ma sono ragazzi giovani. Sansaro è sulla via del recupero, queste partite ravvicinate servono per testare le condizioni dei giocatori. Ottima partita di Santeramo che si è ripreso dalle indecisioni della scorsa partita. Sono felice e vogliamo di dare soddisfazione ai nostri tifosi: il calcio è di loro e mi dispiace che non sia stata dare a loro la possibilità d sostenerci in trasferta".