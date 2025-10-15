Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Serve massima attenzione"

sabato, 18 ottobre 2025, 12:23

Sergio Pirozzi sta facendo crescere passo dopo passo la sua Lucchese, ora, però, serve un'accelerazione nei risultati: dopo tre pari consecutivi, è tempo di provare a tornare a vincere, come conferma nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara casalinga contro il Castelnuovo Garfagnana: "Le partite si giocano sempre per fare il massimo, ma il Castelnuovo ha 13 calciatori della squadra che lo scorso anno è arrivata ai play off, dunque una buona squadra, con alcuni giocatori che sono stati risparmiati per questa gara: strano che siano in quella posizione di classifica. E' una buona squadra, che dobbiamo affrontare con tanta determinazione".

"A Viareggio c'era un fallo da espulsione su Picchi e non sono se ci sarà, più no che sì, Palma è fuori per una distorsione, dovremo fare di necessità virtù: io non discuto l'arbitraggio ma se l'assistente fosse stato vicino avrebbe visto che era da espulsione e il Viareggio avrebbe giocato in dieci, ci stiamo leccando le ferite, e oggi abbiamo dei problemi per quanto si sia abituati. A Viareggio la migliore gara? Se il campo è buono, abbiamo fatto sempre buone gare, il Porta Elisa non si adegua a quello che vogliamo fare noi, mi auguro, come so, che in tempi brevi si dia un campo degno per questa città: oggi non ci permette di fare tante cose perché è gibboso. La scarsa capacità offensiva? I numeri non sono sempre la verità: non prendiamo gol perché siamo una squadra compatta. A volte manca uno per fare cento: a volte nell'ultimo passaggio, sbaglio per eccesso di frenesia. Ma questa squadra non molla mai, lo ha nel dna, lo abbiamo dimostrato anche mercoledì ma domani dobbiamo fare una grande prestazione, chi gioca, gioca".