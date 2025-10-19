Mister Pirozzi: "Abbiamo davanti le due gare più importanti dell'anno"

Porta Elisa News
venerdì, 24 ottobre 2025, 17:26
Vigilia di San Giuliano-Lucchese con mister Pirozzi che ha fatto il punto della situazione nella sala stampa del Porta Elisa: "Affrontiamo una buona squadra, secondo me la classifica non rende loro i giusti meriti, hanno individualità importanti. Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di essere bravi a sfruttare le poche pecche che hanno, non scordiamo che hanno pareggiato fuori casa con il Viareggio: serve la migliore Lucchese".
"Noi siamo cresciuti rispetto alla gara disputata contro di loro in Coppa Italia, ma ogni gara fa storia a sé. Abbiamo due gare più importanti dell'anno, se faremo bene potremo fare un campionato da protagonisti e darci lo slancio. Abbiamo bisogno del nostro pubblico. Contro la Sestese troveremo una squadra che domenica riposa, ma ci penseremo dopo la gara. Due gare ravvicinate, potrebbe esserci un po' di turn over, ma vedremo tutto domenica mattina. Sicuramente martedì sarà un'altra formazione. A parte Sansaro e Palma, con Mauro che non è al meglio".
venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40
Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani sarà in trasferta contro il San Giuliano e poi al Porta Elisa con la Sestese martedì prossimo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera: la...
mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00
Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. I nerazzurri non attraversando un momento semplice: occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese
lunedì, 20 ottobre 2025, 20:26
Il patron rossonero ospite della puntata della trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Dove può arrivare questa società? Sono una persona molto scaramantica, ma vogliamo creare un progetto serio e rendere rispettabile la società, partendo dalle strutture, che la Lucchese non abbia un centro sportivo mi stupisce"
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"