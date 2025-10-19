Mister Pirozzi: "Abbiamo davanti le due gare più importanti dell'anno"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40

Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani sarà in trasferta contro il San Giuliano e poi al Porta Elisa con la Sestese martedì prossimo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera: la...

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00

Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. I nerazzurri non attraversando un momento semplice: occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese

lunedì, 20 ottobre 2025, 20:26

Il patron rossonero ospite della puntata della trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Dove può arrivare questa società? Sono una persona molto scaramantica, ma vogliamo creare un progetto serio e rendere rispettabile la società, partendo dalle strutture, che la Lucchese non abbia un centro sportivo mi stupisce"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:44

Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"