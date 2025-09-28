Pirozzi: "Qualificazione voluta. Prima volta che passo ai rigori"

Porta Elisa News
mercoledì, 1 ottobre 2025, 20:43
di gianluca andreuccetti
All'ultimo tuffo la Lucchese strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. Il gol nel recupero di Rotondo e due rigori neutralizzati da Milan consentono ai rossoneri di andare avanti nella competizione: "Nel primo tempo abbiamo la foto la prima miglior mezz'ora dei questi inizio di stagione. Durante la mia carriera ho avuto sempre tanta sfortuna in Coppa Italia, venendo sempre eliminato ai rigori. Ieri però per la prima volta ho deciso di provarli e alla fine ho avuto ragione. L'ultimo penalty a Pupeschi? In allenamento ne aveva calciato uno trasformandolo e alla fine ho scelto lui come quinto rigorista. Rotondo, che aveva commesso un errore sul primo gol, alla fine è diventato l'eroe della serata. Domani riposiamo, poi da venerdì la testa sarà al Real Forte Querceta. Gli infortunati? Santeramo domenica ci sarà mentre Picchi e Piazze penso che non ci sarà".
martedì, 30 settembre 2025, 16:13
Dopo la vittoria del girone e il conseguente passaggio al turno successivo, entra nel vivo la Coppa Italia della Lucchese. I rossoneri, ancora imbattuti e reduci da tre vittorie consecutive, saranno di scena mercoledì sera (ore 18) al Porta Elisa contro il Fratres Perignano per gli ottavi di finale
domenica, 28 settembre 2025, 18:34
Rossoneri che centrano il secondo successo consecutivo e che mostrano ancora una volta solidità ma scarsa vena offensiva, per quanto gli attaccanti offrano una buona prestazione, qualche errore evitabile in difesa: le pagelle di Gazzetta
domenica, 28 settembre 2025, 18:12
L'autore del gol: "Ci prendiamo i tre punti senza aver subito gol. I miglioramenti? Di positivo c'è che proviamo a giocare maggiormente palla a terra: ci sono tanti ragazzi che sono arrivati dopo il ritiro: siamo sulla strada giusta"
domenica, 28 settembre 2025, 14:41
Rossoneri alla seconda uscita stagionale al Porta Elisa: mister Pirozzi lancia Riad al centro dell'attacco lasciando in panchina Galotti, Picchi convocato ma va in tribuna. Occasione per Bartolotta che poi sblocca sul finire di tempo. Nella ripresa Cotroneo centra il palo