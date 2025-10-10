Porta Elisa News



Partono bene in tanti, ma alla fine molti sono insufficienti

domenica, 12 ottobre 2025, 17:57

Milan: 6 Può far poco sul gol, nel primo tempo, forse anche grazie al suo movimento, fa sbagliare Carlotti.

Lorenzini: 6,5 Parte titolare un po' a sorpresa e ricompensa l'allenatore con un gol bellissimo che illude i rossoneri.

Mauro: 5,5 In comproprietà con Santeramo rischia di regalare il pari, non fa certo mancare l'impegno ma non è un gran prova.

Picchi: 5,5 Torna in campo da cui mancava dalla prima di campionato, parte un po' a rilento poi riesce a mettere qualche buon pallone, ma serve molto di più da lui. Sostituito.

Pupeschi: 5. Sulla gara pesa l'errore che provoca il pari degli ospiti ad inizio ripresa: cose non da lui.

Santeramo: 5,5 Fa un errore nel primo tempo che non è da lui. Qualche nervosismo di troppo.

Bartolotta: 5,5 Schierato come mezzala, è sua la prima occasione che si costruisce, credendo su un pallone che sembrava perso. Esce di scena praticamente poco dopo.

Russo C.: 6 Corre tanto e recupera palloni su palloni riuscendo a garantire anche alcuni strappi.

Ragghianti: 6 Parte titolare, scalzando Galotti, e mostra da subito una gran voglia. Con il passare dei minuti cala.

Caggianese: 5 Frizzante sulla sua fascia di competenza, deve essere fermato più volte con le cattive, poi si spegne come troppo spesso gli accade. E' uno dei giocatori che deve garantire il cambio di passo.

Riad: 6 Ha un passo e una visione da categoria superiore e quando di aziona sono dolori per i difensori avversari, ma finisce per perdersi nel secondo tempo anche qualche finezza di troppo. Sostituito.

Palma: 6 Buon impatto sulla gara, fa il suo e dà vivacità e dinamismo.

Venanzi: sv

Palma: sv

Piazze: sv





