Riad punge come sempre

Porta Elisa News
sabato, 25 ottobre 2025, 17:27
Milan: 6 Chiamato in causa da Di Paola risponde bene, vien battuto solo su rigore.
Venanzi: 5,5 Torna titolare dopo la partenza in panchina con il Castelnuovo, tenta qualche sgroppata, ma soffre la fisicità degli avversari.
Lorenzini: 5,5 Riesce a spingere poco sulla fascia e soffre la fase difensiva.
Picchi: 6E' sistematicamente raddoppiato e fa fatica a innescare i compagni, nella ripresa trova una grande conclusione che impegna Giacobbe.
Pupeschi: 6 Chiamato a una giornata di impegno contro Di Paola se la cava.
Santeramo: 6 Tanti interventi per allontanare i pericoli, ci prova senza risultato su punizione.
Bartolotta: 6,5 Galleggia e non trova lo spunto, poi il flash che sblocca la gara.
Russo C.: 6 E' in difficoltà per il dinamismo degli avversari, non è in giornata
Piazze: 6,5 Niente da dire sull'impegno, come sempre del resto, e si vede: il gol nasce dalla sua ostinazione. Con l'ingresso di Ragghianti si sposta sulla fascia sinistra. E' un combattente, gli manca il gol.
Caggianese: 5 Ritrova la maglia da titolare, ma si vede poco o niente. Manca il suo contributo.
Riad: 6,5 Cerca qualche numero, è l'unico che cerca di impensierire la retroguardia avversaria nel primo tempo, nella ripresa si vede negare il gol due volte da Giacobbe
Ragghianti: 6,5 Prende e dà botte. Prezioso nel finale incandescente dove sfiora il raddoppio e si vede negare un rigore.
Il tecnico duro con l'arbitraggio: "C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo.
sabato, 25 ottobre 2025, 14:26
Rossoneri in campo a caccia di punti per mantenere il primato: mister Pirozzi affianca Riad e Caggianese a Piazze in attacco. La prima occasione è per i padroni di casa con Di Paola, poi Riad impegna Giacobbe di testa. Sblocca Bartolotta nella ripresa. Riad vicino al raddoppio
venerdì, 24 ottobre 2025, 17:26
Il tecnico: "Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di essere bravi a sfruttare le poche pecche che hanno. Se faremo bene in queste due gare, potremo fare un campionato da protagonisti e darci lo slancio"
venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40
Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani sarà in trasferta contro il San Giuliano e poi al Porta Elisa con la Sestese martedì prossimo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera: la...