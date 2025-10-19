Lucchese, due gare in tre giorni

Porta Elisa News
venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40
Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani è attesa dalla trasferta contro il San Giuliano nell'8^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che a distanza di 14 anni tornano allo stadio Bui, vogliono consolidarsi nelle zone nobili della classifica e prima della sosta mettere in tasca la seconda vittoria consecutiva.
Squadra che vince non si cambia: anche se in questo caso, per cause di forza maggiore, Pirozzi sarà costretto a variare l'undici iniziale che domenica si è imposto in casa contro il Castelnuovo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera.
In difesa Santeramo e Pupeschi, con il rientro a destra di Venanzi e la conferma di Lorenzini, spostato a sinistra al posto dell'infortunato Mauro. Picchi, leader della Lucchese nelle ultime partite, dovrebbe essere affiancato da Russo nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Dietro l'unica punta, ovvero Piazze, dovrebbero agire Riad, Bartolotta e Caggianese, quest'ultimo in vantaggio rispetto a Ragghianti. Lucchese: Milan, Lorenzini, Santeramo, Pupeschi, Venanzi; Picchi, C.Russo (Palo), Riad, Bartolotta, Caggianese (Ragghianti); Piazze.
mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00
Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. I nerazzurri non attraversando un momento semplice: occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese
lunedì, 20 ottobre 2025, 20:26
Il patron rossonero ospite della puntata della trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Dove può arrivare questa società? Sono una persona molto scaramantica, ma vogliamo creare un progetto serio e rendere rispettabile la società, partendo dalle strutture, che la Lucchese non abbia un centro sportivo mi stupisce"
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"
domenica, 19 ottobre 2025, 17:24
L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"