Lucchese, due gare in tre giorni

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 22 ottobre 2025, 11:00

Secondo confronto in un mese tra San Giuliano e Lucchese che, dopo la Coppa Italia, sono pronti ad affrontarsi anche in campionato. I nerazzurri non attraversando un momento semplice: occupano il quartultimo posto e sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Sestese

lunedì, 20 ottobre 2025, 20:26

Il patron rossonero ospite della puntata della trasmissione di Gazzetta Lucchese: "Dove può arrivare questa società? Sono una persona molto scaramantica, ma vogliamo creare un progetto serio e rendere rispettabile la società, partendo dalle strutture, che la Lucchese non abbia un centro sportivo mi stupisce"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:44

Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:24

L'attaccante rossonero oggi protagonista: "Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile"