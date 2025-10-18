Porta Elisa News



Piazze: "Qui sto benissimo"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:24

Non ha segnato, ma ha lottato, sgomitato, corso, incitato i compagni e servito un assist al bacio per Riad: Facundo Piazze ha dato vita a una grande prestazione contro il Castelnuovo: "Qui sto benissimo, sono in una squadra importante e ho trovato una vera e propria famiglia. Tutte le partite sono importanti e difficili, tutte sono finale, all'inizio è stato equilibrata, poi per fortuna abbiamo sbloccato".

"Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile, voglio fare il meglio che posso, ma il campionato tosto, ma siamo sulla strada giusta. In che settore dell'attacco mi trovo meglio? Sono un centravanti ma l'esterno l'ho fatto tante volte: sono un giocatore che vuole sacrificarsi, è la mia identità. Come sto? Niente solo un crampo, ma chi entra fa bene".