Piazze: "Qui sto benissimo"

domenica, 19 ottobre 2025, 17:24
Non ha segnato, ma ha lottato, sgomitato, corso, incitato i compagni e servito un assist al bacio per Riad: Facundo Piazze ha dato vita a una grande prestazione contro il Castelnuovo: "Qui sto benissimo, sono in una squadra importante e ho trovato una vera e propria famiglia. Tutte le partite sono importanti e difficili, tutte sono finale, all'inizio è stato equilibrata, poi per fortuna abbiamo sbloccato".
"Stiamo migliorando e tutti vogliamo fare gol. A me non interessa chi fa gol, importante è vincere: prima si lavora per la squadra, sono il primo che voglio fare gol per aiutare la squadra. Che campionato è? E' di alto livello non è facile, voglio fare il meglio che posso, ma il campionato tosto, ma siamo sulla strada giusta. In che settore dell'attacco mi trovo meglio? Sono un centravanti ma l'esterno l'ho fatto tante volte: sono un giocatore che vuole sacrificarsi, è la mia identità. Come sto? Niente solo un crampo, ma chi entra fa bene".
domenica, 19 ottobre 2025, 17:44
Il tecnico rossonero: "Non avevamo approcciato bene, ma dopo abbiamo aggiustato le cose. Nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiuderla prima con tranquillità. L'abbraccio con Riad? In settimana ci avevo parlato: ha qualità ma non ha ancora dimostrato nulla. Ora testa, cuore e gambe per San Giuliano"
domenica, 19 ottobre 2025, 14:35
I rossoneri a caccia di una vittoria casalinga contro i giallobù: due occasione per El Haoudi in avvio, poi Riad colpisce un palo e la sblocca Bartolotta. Nella ripresa, Barghini salva su Picchi poi raddoppia Riad
domenica, 19 ottobre 2025, 09:25
La mezzala, l'attaccante e l'esterno di difesa autori di una grande gara, ma è tutta la squadra a convincere a cominciare da Piazze che si sacrifica per tutta la gara. Picchi in chiara crescita: le pagelle di Gazzetta
sabato, 18 ottobre 2025, 20:02
Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica