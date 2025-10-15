Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Picchi: "La classifica non va guardata, con due vittorie non avremmo rubato nulla"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

 All'ultimo tuffo la Lucchese pesca il jolly e trova il pareggio grazie all'eurogol di Riad. Succede tutto nel finale con i rossoneri che, dopo aver assaporato la prima sconfitta in stagione, riescono a strappare un pari pesanti, scivolando a -3 dalla capolista Zenith Prato, il primo a entrare in sala stampa è Alberto Pichi, autore di una buona gara.

"Un punto che si sta stretto: se avessi vinto sia con il Belvedere che con il Viareggio non avremmo rubato niente. Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Mister Vangioni: "Pari giusto, ma che peccato"

Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33

Mister Pirozzi: "Usciamo a testa alta, pareggio giusto"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"

ESSECIstampa

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

Riad protagonista

Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta

mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34

Viareggio-Lucchese: 1-1 al 45' st Pareggia Riad!

Rossoneri impegnati allo stadio dei Pini: Piazze vicino al gol al 15', poi occasione per Galligani. Nella ripresa una conclusione di Picchi viene respinta involontariamente da Piazze e Galligani conclude fuori. Sblocca Pegollo pareggia Riad al 90'

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px