Picchi: "La classifica non va guardata, con due vittorie non avremmo rubato nulla"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
All'ultimo tuffo la Lucchese pesca il jolly e trova il pareggio grazie all'eurogol di Riad. Succede tutto nel finale con i rossoneri che, dopo aver assaporato la prima sconfitta in stagione, riescono a strappare un pari pesanti, scivolando a -3 dalla capolista Zenith Prato, il primo a entrare in sala stampa è Alberto Pichi, autore di una buona gara.
"Un punto che si sta stretto: se avessi vinto sia con il Belvedere che con il Viareggio non avremmo rubato niente. Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie".
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:33
Il tecnico rossonero: "Abbiamo subito gol nell'unica grande occasione del Viareggio, avevo avvertito i ragazzi di stare attenti fino alla fine. Nel finale, ci siamo sistemati con il 4-4-2, usciamo a testa alta e da domani penseremo alla prossima partita"
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28
Il giovane attaccante decisivo sul finire di gara, bene anche Bartolotta e la difesa che sbaglia solo in occasione del gol bianoconero. Male Piazze che sbaglia un gol e non riesce a incidere, le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 15 ottobre 2025, 17:34
Rossoneri impegnati allo stadio dei Pini: Piazze vicino al gol al 15', poi occasione per Galligani. Nella ripresa una conclusione di Picchi viene respinta involontariamente da Piazze e Galligani conclude fuori. Sblocca Pegollo pareggia Riad al 90'