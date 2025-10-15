Porta Elisa News



Picchi: "La classifica non va guardata, con due vittorie non avremmo rubato nulla"

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:28

All'ultimo tuffo la Lucchese pesca il jolly e trova il pareggio grazie all'eurogol di Riad. Succede tutto nel finale con i rossoneri che, dopo aver assaporato la prima sconfitta in stagione, riescono a strappare un pari pesanti, scivolando a -3 dalla capolista Zenith Prato, il primo a entrare in sala stampa è Alberto Pichi, autore di una buona gara.

"Un punto che si sta stretto: se avessi vinto sia con il Belvedere che con il Viareggio non avremmo rubato niente. Sono contento per la squadra sia sul piano tecnico che morale, questo è un gruppo di lavoratori. Da un punto di vista fisico sono al 50% delle mie possibilità, basta trovare continuità. La classifica non va guardata adesso, non ci sono partite semplici in queste categorie".