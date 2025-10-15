Serve una vittoria

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 18 ottobre 2025, 13:50

Il direttore rossonero: "Il mercato in queste categorie è aperto tutto l'anno, da parte nostra siamo disponibili a intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra: la proprietà ha dato il suo assenso. Ovviamente si tratta di comprare non tanto per comprare ma comprare bene"

sabato, 18 ottobre 2025, 12:23

Il tecnico: "Ci mancheranno alcuni giocatori, ma dovremo fare il massimo. A Viareggio la migliore gara? Se il campo è buono, abbiamo fatto sempre buone gare, il Porta Elisa non si adegua a quello che vogliamo fare noi. La scarsa capacità offensiva? A volte sbagliamo gli ultimi passaggi"

venerdì, 17 ottobre 2025, 12:05

I gialloblù arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà e preoccupazione per una classifica deficitaria. Dopo sei giornate, i garfagnini sono in piena zona playout con soli tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, maturate contro Viareggio e San Giuliano

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.