Serve una vittoria

Porta Elisa News
sabato, 18 ottobre 2025, 20:02
di gianluca andreuccetti
Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica.
Classico 4-3-3 per Pirozzi, con Santeramo e Pupeschi al centro della difesa. Sulle fasce, Venanzi confermato sulla destra, mentre sulla sinistra Lorenzini va verso la terza maglia da titolare di fila.
Piccola emergenza a centrocampo, con il tecnico che dovrà fare a meno di Palma e con grande probabilità anche di Sansaro. Come regista ci sarà Picchi, con Bartolotta e Russo a completare il reparto. In avanti nessuna novità, con Riad, Piazze e Caggianese a comporre il tridente d'attacco.
sabato, 18 ottobre 2025, 13:50
Il direttore rossonero: "Il mercato in queste categorie è aperto tutto l'anno, da parte nostra siamo disponibili a intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra: la proprietà ha dato il suo assenso. Ovviamente si tratta di comprare non tanto per comprare ma comprare bene"
sabato, 18 ottobre 2025, 12:23
Il tecnico: "Ci mancheranno alcuni giocatori, ma dovremo fare il massimo. A Viareggio la migliore gara? Se il campo è buono, abbiamo fatto sempre buone gare, il Porta Elisa non si adegua a quello che vogliamo fare noi. La scarsa capacità offensiva? A volte sbagliamo gli ultimi passaggi"
venerdì, 17 ottobre 2025, 12:05
I gialloblù arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà e preoccupazione per una classifica deficitaria. Dopo sei giornate, i garfagnini sono in piena zona playout con soli tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, maturate contro Viareggio e San Giuliano
mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36
Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.