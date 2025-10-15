Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Serve una vittoria

sabato, 18 ottobre 2025, 20:02

di gianluca andreuccetti

Seconda gara in quattro giorni per la Lucchese pronta a ospitare il Castelnuovo Garfagnana nella 7^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Dopo il pari acciuffato nei minuti finali contro il Viareggio, i rossoneri vogliono sfatare il tabù vittoria e non perdere contatto con la vetta della classifica. 

Classico 4-3-3 per Pirozzi, con Santeramo e Pupeschi al centro della difesa. Sulle fasce, Venanzi confermato sulla destra, mentre sulla sinistra Lorenzini va verso la terza maglia da titolare di fila.

Piccola emergenza a centrocampo, con il tecnico che dovrà fare a meno di Palma e con grande probabilità anche di Sansaro. Come regista ci sarà Picchi, con Bartolotta e Russo a completare il reparto. In avanti nessuna novità, con Riad, Piazze e Caggianese a comporre il tridente d'attacco.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 18 ottobre 2025, 13:50

Gianni: "Mercato? Pronti a intervenire in armonia con le richieste del tecnico"

Il direttore rossonero: "Il mercato in queste categorie è aperto tutto l'anno, da parte nostra siamo disponibili a intervenire per rinforzare ulteriormente la squadra: la proprietà ha dato il suo assenso. Ovviamente si tratta di comprare non tanto per comprare ma comprare bene"

sabato, 18 ottobre 2025, 12:23

Mister Pirozzi: "Serve massima attenzione"

Il tecnico: "Ci mancheranno alcuni giocatori, ma dovremo fare il massimo. A Viareggio la migliore gara? Se il campo è buono, abbiamo fatto sempre buone gare, il Porta Elisa non si adegua a quello che vogliamo fare noi. La scarsa capacità offensiva? A volte sbagliamo gli ultimi passaggi"

ESSECIstampa

venerdì, 17 ottobre 2025, 12:05

Gli avversari dei rossoneri: il Castelnuovo

I gialloblù arrivano a questo appuntamento in un momento di difficoltà e preoccupazione per una classifica deficitaria. Dopo sei giornate, i garfagnini sono in piena zona playout con soli tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, maturate contro Viareggio e San Giuliano

mercoledì, 15 ottobre 2025, 20:36

Mister Vangioni: "Pari giusto, ma che peccato"

Il tecnico dei bianconeri: "E' un peccato ma nell'arco della gara il risultato è giusto, in fondo meglio noi prima loro. Dobbiamo crescere, ma siamo una squadra nuova per quanto forte. E' chiaro che negli ultimi minuti dobbiamo essere più attenti.

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px