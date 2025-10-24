Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

San Giuliano-Lucchese: 0-1 al 45' st Cinque minuti di recupero

sabato, 25 ottobre 2025, 14:26

San Giuliano-Lucchese: 0-1

San Giuliano: Giacobbe, Gremigni (30' st Angelotti), Arnesi (30' st Bacci), Anzilota, Bozzi (22' st Doveri), Sorbo, Borgia, Amico (43' st Campani), Di Paola, Cornacchia, Gargani. A disp. Ria, Bindi, Pasquini, Angelotti, Casanova, Bacci, Nacci. All. Cordoni.

Lucchese: Milan, Venanzi (35' st Xeka), Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo C., Piazze (40' st Onu), Caggianese (22' st Ragghianti), Riad. A disp. Ennached, Rotondo, Palo, Bossini, Galotti,Ragghianti, Maggiari. All. Pirozzi.

Arbitro: Garraoui di Pordenone.

Reti: 14' st Bartolotta.

Note. Ammoniti: Gremigni, Piazze, Russo, Milan, Amico, Ragghianti. Angoli: 3-4.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

Riad punge come sempre

L'attaccante è ancora una volta tra i migliori, ma va bene anche Ragghianti e Piazze si conferma generoso, mentre Caggianese non incede. Difficoltà sulle fasce e a centrocampo: le pagelle di Gazzetta

sabato, 25 ottobre 2025, 17:27

Mister Pirozzi: "E' un pari che sa di beffa"

Il tecnico duro con l'arbitraggio: "C'era un rigore netto su Ragghianti, poi sei minuti e avevo la sensazione che non aspettava altro che qualche situazione border line, adesso è finita la partita, ma c'è qualche non mi piace in tutto questo.

ESSECIstampa

venerdì, 24 ottobre 2025, 17:26

Mister Pirozzi: "Abbiamo davanti le due gare più importanti dell'anno"

Il tecnico: "Mai farsi fuorviare dalla classifica. Dovremo fare una grande partita, cercando di limitare i loro punti di forza e cercando di essere bravi a sfruttare le poche pecche che hanno. Se faremo bene in queste due gare, potremo fare un campionato da protagonisti e darci lo slancio"

venerdì, 24 ottobre 2025, 11:40

Lucchese, due gare in tre giorni

Si apre un altro mini tour de force per la Lucchese che domani sarà in trasferta contro il San Giuliano e poi al Porta Elisa con la Sestese martedì prossimo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1, assetto tattico che ha dato maggiore fluidità e pericolosità offensiva alla Pantera: la...

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px