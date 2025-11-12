Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri, la Larcianese

venerdì, 14 novembre 2025, 15:00

di gianluca andreuccetti

Prosegue la corsa verso la vetta della classifica della Lucchese che domenica pomeriggio al Porta Elisa ospita la Larcianese nella 12^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Sfida tutt'altro che semplice per gli uomini di Pirozzi che di fronte troveranno una formazione affamata di punti salvezza.

I viola, matricola del massimo campionato regionale, occupano il quintultimo posto in classifica a quota 12 punti e si trovano in piena zona playout. I pistoiesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima arrivata nello scontro diretto contro la Sestese. La vittoria manca dal 15 ottobre, con la Larcianese che in quel caso si impose in casa per 3-1 contro il Belvedere.

Nella passata stagione, la compagine valdinievolina ha chiuso al sesto posto il campionato di Promozione, eliminando nei playoff sia la Pontremolese che il Pietrasanta. Nonostante la sconfitta in finale contro il San Giuliano, i viola sono stati ripescati in Eccellenza, grazie alla riammissione del Follonica Gavorrano in Serie D. Il tecnico è l'ex centrocampista Maurizio Cerasa: originario di Lucca, agli inizio degli anni 2000 ha allenato la Berretti della Lucchese.

I numeri testimoniano le difficoltà e la discontinuità riscontrate dai pistoiesi dopo 11 giornate. Con 18 reti subite, la Larcianese ha la peggior difesa di tutto il girone A di Eccellenza. I viola sono una squadra vulnerabile nei secondi tempi, con ben sei gol incassati nei dieci minuti conclusivi dei match. L'ultimo confronto risale al 31 agosto, nella prima gara del triangolare di Coppa Italia. In quell'occasione, la Pantera si impose per 2-1 ai danni degli uomini di Cerasa, con le reti di Lorenzini e Caggianese.





