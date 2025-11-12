Gli avversari dei rossoneri, la Larcianese

Porta Elisa News
venerdì, 14 novembre 2025, 15:00
di gianluca andreuccetti
Prosegue la corsa verso la vetta della classifica della Lucchese che domenica pomeriggio al Porta Elisa ospita la Larcianese nella 12^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Sfida tutt'altro che semplice per gli uomini di Pirozzi che di fronte troveranno una formazione affamata di punti salvezza.
I viola, matricola del massimo campionato regionale, occupano il quintultimo posto in classifica a quota 12 punti e si trovano in piena zona playout. I pistoiesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima arrivata nello scontro diretto contro la Sestese. La vittoria manca dal 15 ottobre, con la Larcianese che in quel caso si impose in casa per 3-1 contro il Belvedere.
Nella passata stagione, la compagine valdinievolina ha chiuso al sesto posto il campionato di Promozione, eliminando nei playoff sia la Pontremolese che il Pietrasanta. Nonostante la sconfitta in finale contro il San Giuliano, i viola sono stati ripescati in Eccellenza, grazie alla riammissione del Follonica Gavorrano in Serie D. Il tecnico è l'ex centrocampista Maurizio Cerasa: originario di Lucca, agli inizio degli anni 2000 ha allenato la Berretti della Lucchese.
I numeri testimoniano le difficoltà e la discontinuità riscontrate dai pistoiesi dopo 11 giornate. Con 18 reti subite, la Larcianese ha la peggior difesa di tutto il girone A di Eccellenza. I viola sono una squadra vulnerabile nei secondi tempi, con ben sei gol incassati nei dieci minuti conclusivi dei match. L'ultimo confronto risale al 31 agosto, nella prima gara del triangolare di Coppa Italia. In quell'occasione, la Pantera si impose per 2-1 ai danni degli uomini di Cerasa, con le reti di Lorenzini e Caggianese.
giovedì, 13 novembre 2025, 16:31
Con il successo maturato contro il Viareggio, la Lucchese è entrata nelle migliori quattro della competizione e può puntare concretamente alla vittoria della competizione. Mercoledì 3 dicembre, la squadra di Pirozzi riceverà al Porta Elisa la Sestese, detentrice del trofeo.
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16
Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie"
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09
L'attaccante rossonero: ""Partita molto importante per noi, sapevamo dei punti di forza del Viareggio. Stiamo costruendo qualcosa di importante: ho sempre sognato di segnare sotto la Curva Ovest. Siamo una famiglia"
mercoledì, 12 novembre 2025, 19:47
Rossoneri contro il Viareggio per il quarto di finale di Coppa Italia: occasione per Bartolotta in avvio, poi Piazze sfiora il gol, Caggianese prende la traversa e Riad si divora un gol. Nella ripresa gol annullato a Piazze per fuorigioco che sblocca al 31'. Espulsi Caggianese e Gabrielli