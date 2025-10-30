Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri, la Massese

mercoledì, 5 novembre 2025, 12:31

di gianluca andreuccetti

Riparte la corsa verso la vetta per la Lucchese che domenica pomeriggio sarà di scena in trasferta contro la Massese, gara valida per l' 11^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Quella contro gli apuani sarà la prima di tre partite che potrebbero indirizzare la prima parte di stagione della formazione di Pirozzi.

Di fronte un avversario che, a dispetto degli obiettivi iniziali, sta navigando in acque di classifica poco tranquille. Indicata da molti come una delle favorite per la promozione diretta in Serie D, la Massese occupa il sestultimo posto, a ridosso della zona playout. Gli apuani, che hanno ricevuto una penalizzazione di due punti, sono reduci da un periodo non semplice, con 1 punto nelle ultime 4 partite. Il pareggio esterno contro la Sestese ha messo fine ad una striscia di 3 sconfitte consecutive, arrivate contro Viareggio, Castelnuovo Garfagnana e San Giuliano. Gli apuani non vincono dal 15 ottobre, quando a Grosseto si imposero per 4-3 ai danni del Belvedere. In casa, l'ultima vittoria risale addirittura al 6 aprile, grazie al 3-1 rifilato ai danni del Cenaia, nell'ultima giornata dello scorso campionato.

Analizzando nel dettaglio le statistiche, va evidenziato come la Massese abbia un potenziale offensivo assolutamente da non sottovalutare. Con 12 reti all'attivo, i bianconeri hanno il quinto attacco del girone A. Uno degli uomini da tenere d'occhio è l'ex Ponsacco e Pisa Primavera Micheal Buffa, autore di 3 reti.

In estate, la società ha deciso di affidare la guida tecnica a Davide Marselli. Il tecnico, che può vantare diverse esperienze in Eccellenza Toscana e Ligure, nella passata stagione ha condotto l'U19 della Lucchese alla salvezza nel campionato di Primavera 3. Per la Massese si tratta della settima stagione di fila nel massimo campionato regionale. Lo scorso anno, i bianconeri hanno chiuso a quattro punti di distanza dalla zona playoff, arrivando anche fino alla finale regionale della Coppa Italia.