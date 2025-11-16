L'avversario dei rossoneri: il Montespertoli

Porta Elisa News
mercoledì, 19 novembre 2025, 13:10
di gianluca andreuccetti
Fallito l'aggancio alla capolista Zenith Prato, la Lucchese adesso è proiettata verso la prossima sfida di campionato. Domenica pomeriggio i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro il Montespertoli, gara valida per la 13^giornata del campionato di Eccellenza Toscana.
Si preannuncia una gara ostica per gli uomini di Pirozzi che di fronte si troveranno una squadra reduce da due risultati utili consecutivi tra cui una vittoria, ottenuta nell'ultimo turno in casa della Sestese. I gialloverdi (nella foto del profilo FB della società) occupano il nono posto in classifica a quota 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte) con 2 lunghezze di vantaggio sulla zona playout. L'unica sconfitta casalinga in campionato è arrivata il 28 ottobre contro il Viareggio. L'ultima vittoria tra le proprie mura amiche risale addirittura al 2 marzo, con il tris rifilato ai danni della Pro Livorno Sorgenti.
Per la compagine fiorentina si tratta della quarta partecipazione di fila al campionato di Eccellenza Toscana. In estate, la società ha optato per la conferma del tecnico Gianluigi Sarti, allenatore che nelle stagioni ha sempre centrato l'obiettivo salvezza. A guidare l'attacco c'è Filippo Granucci, capocannoniere del girone A con 5 reti. Il classe 1999, originario di Lucca, ha vestito la maglia della Lucchese durante il suo percorso nelle giovanili.
