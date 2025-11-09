Banca di Pescia

Lucchese-Viareggio: 1-0 al 50' pt Palo di Apolloni!

mercoledì, 12 novembre 2025, 19:47

Lucchese-Viareggio: 1-0

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi (35' st Rotondo), Santeramo, Bartolotta, Del Rosso (30' st Russo C.), Riad (44' st Ragghianti), Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Mauro, Onu, Palma, Galotti, Maggiari. All. Pirozzi.

Viareggio: Nucci, Gabrielli (38' st Morelli), Ivani (17' st Bertelli), Brondi, Videtta, Belluomini (30' st Apolloni), Gabrielli, Baroni (26' st Giannotti), Pegollo, Purro (42' st Kapieu), Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Romanelli, Maurelli. All. Vangioni.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Reti: 31' st Piazze

 Note. Ammoniti: Lorenzini, Galligani, Picchi, Belluomini. Espulsi Caggianese e Gabrielli. Angoli: 6-0. Spettatori 1177.

martedì, 11 novembre 2025, 17:08

Mister Pirozzi: "Dobbiamo continuare su trend delle ultime partite"

Il tecnico rossonero alla vigilia della partita di Coppa Italia: "La nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata"

martedì, 11 novembre 2025, 15:10

Mister Gorgone va al Pescara

L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...

martedì, 11 novembre 2025, 14:51

Torna la Coppa Italia

Secondo derby stagionale tra Lucchese e Viareggio che al Porta Elisa (ore 20,30 di mercoledì) si affronteranno nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza in una gara secca. Mister Pirozzi dovrebbe confermare una buona parte dell'undici iniziale di Massa: la probabile formazione

domenica, 9 novembre 2025, 17:50

Mister Pirozzi: "Continuiamo per la nostra strada"

Il tecnico rossonero: "Bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Ora, pensiamo al Viareggio"

