Massese-Lucchese, ancora incertezze sul campo di gioco

martedì, 4 novembre 2025, 15:28

Sulla carta, ed ad oggi è ancora la sistemazione scelta, la gara di domenica prossima tra Massese e Lucchese dovrebbe essere disputata sul terreno dello stadio Oliveti di Massa, ma la scelta potrebbe essere cambiata nei prossimi giorni.

Il problema per la società apuana è la risemina del campo che nel turno casalingo scorso ha costretto i bianconeri a traslocare a Marina di Pietrasanta per il solito motivo. Da allora sono passati alcuni giorni ma certezze assolute, anche sul versante della società rossonera non ce ne sono. Regolamento alla mano, gli apuani hanno tempo sino a giovedì prossimo per comunicare un campo alternativo qualora il terreno di Massa non offrisse le dovute garanzie. In quel caso, tra le opzioni, anche quella di Forte dei Marmi. Nel frattempo, la stessa società rossonera ha reso noto che la gara sarà data in diretta, grazie a Rete Mia, anche sui canali del club, ma la scelta non va legata alla questione del campo.