Massese-Lucchese, ancora incertezze sul campo di gioco

Porta Elisa News
martedì, 4 novembre 2025, 15:28
Sulla carta, ed ad oggi è ancora la sistemazione scelta, la gara di domenica prossima tra Massese e Lucchese dovrebbe essere disputata sul terreno dello stadio Oliveti di Massa, ma la scelta potrebbe essere cambiata nei prossimi giorni.
Il problema per la società apuana è la risemina del campo che nel turno casalingo scorso ha costretto i bianconeri a traslocare a Marina di Pietrasanta per il solito motivo. Da allora sono passati alcuni giorni ma certezze assolute, anche sul versante della società rossonera non ce ne sono. Regolamento alla mano, gli apuani hanno tempo sino a giovedì prossimo per comunicare un campo alternativo qualora il terreno di Massa non offrisse le dovute garanzie. In quel caso, tra le opzioni, anche quella di Forte dei Marmi. Nel frattempo, la stessa società rossonera ha reso noto che la gara sarà data in diretta, grazie a Rete Mia, anche sui canali del club, ma la scelta non va legata alla questione del campo.
martedì, 4 novembre 2025, 18:40
La società ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Tommaso Del Rosso, classe 2002. Centrocampista centrale, lucchese di nascita, Del Rosso cresce calcisticamente nel settore giovanile della Lucchese, quest'anno ha iniziato la stagione nel Tuttocuoio
martedì, 4 novembre 2025, 12:02
La formazione di mister Pirozzi occupa attualmente il terzo posto con 17 punti in classifica, a pari merito con Sporting Cecina e Belvedere. Con sole 3 reti subite, la Pantera ha la miglior difesa del campionato di Eccellenza Toscana. Attacco ancora punto debole: gli altri numeri
giovedì, 30 ottobre 2025, 09:04
Dopo le tribolazioni estive e alcuni interventi per eliminare le erbe infestanti che erano cresciute in una larga parte del terreno del Porta Elisa, in questa settimana è partita la semina delle nuove piante. Un primo passaggio è già stato effettuato e un'altra semina è programmata nei prossimi giorni
giovedì, 30 ottobre 2025, 08:52
A seguito della segnalazione della Questura di Lucca, l'Osservatorio ha condiviso le criticità "significando che potranno essere interessate direttamente le Autorità provinciali di PS competente per l'adozione di misure restrittive": verso il divieto di trasferta per i tifosi bianconeri?