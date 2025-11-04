Porta Elisa News



Massese-Lucchese, si giocherà allo stadio degli Oliveti

mercoledì, 5 novembre 2025, 18:22

Dopo alcuni giorni di incertezza, alimentati anche dal fatto che l'ultima gara casalinga della Massese era stata disputata a Marina di Pietrasanta, ora arriva la conferma: la gara tra i bianconeri e la Lucchese si giocherà regolarmente allo stadio degli Oliveti di Massa domenica con inizio alle ore 14,30.

A comunicarlo è stata la stessa società bianconera che ha sciolto le riserve legate allo stato del terreno di gioco che nelle scorse settimane è stato oggetto di una risemina, precisando che nelle prossime ore comunicherà le modalità di messa in vendita dei biglietti anche on line. Il campo è ora in condizione di ospitare la gara e dunque nessuno spostamento come era stato ipotizzato da più parti nei giorni scorsi. La Massese aveva tempo sino a domani per indicare un campo alternativo alla Lega.