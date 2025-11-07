Massese-Lucchese: 0-3 al 37' st Dentro Maggiari

Porta Elisa News
domenica, 9 novembre 2025, 13:50
Massese-Lucchese: 0-3
Massese: Gatti, Lasagna (39' pt Mapelli), Marchini (31' st Favret), Zavatto, Bertipagni, Lucaccini, Centonze (31' st Baudi), Caponi, Buffa, Babacar (1' st Mariani), Lucchese. A disp. Cozzolino, Biagi, Bacci, Maffei, Bonni. All. Biancalana.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta (26' st Del Rosso), Russo C., Piazze (37' st Maggiari), Riad (31' st Ragghianti), Caggianese (31' st Palma). A disp. Ennached, Mauro, Rotondo, Onu, Palma, Galotti. All. Pirozzi.
Arbitro: Boeddu di Prato.
Reti: 20' pt Santeramo, 2' st Marchini (aut.), 5' st Riad
Note. Ammoniti: Buffa, Bartolotta, Picchi, Bertipagani. Angoli: 3-7.
sabato, 8 novembre 2025, 16:30
Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza: la probabile formazione
sabato, 8 novembre 2025, 12:19
Il tecnico rossonero: "La società ha fatto dei passi ufficiali, la loro assenza è una sconfitta. Penso che chi sbaglia, ammesso abbia sbagliato, deve pagare ma non una intera tifoseria. Altro sarebbe stato se ci fossero stati problemi tra le due tifoserie è un provvedimento sbagliato.
sabato, 8 novembre 2025, 08:36
Nel silenzio della Lucchese e anche del sindaco Pardini (bene ricordare la durezza dell'intervento del suo collega di Pisa Conti quando solo pochi giorni fa fu bloccata una trasferta dei tifosi nerazzurri), l'unico a prendere una decisa posizione sulla assurda vicenda del divieto imposto ai tifosi rossoneri a Massa è...
venerdì, 7 novembre 2025, 13:41
Il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive), dopo che l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive aveva a questo altro organismo rinviato ogni scelta, ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri domenica prossima a Massa: l'ennesima scelta senza senso