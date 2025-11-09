Porta Elisa News



Mister Gorgone va al Pescara

martedì, 11 novembre 2025, 15:10

L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo (manca solo l'ufficializzazione) con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno con Silvio Baldini (ora alla Nazionale Under 21) alla guida non è riuscita a trovare il giusto passo in cadetteria.

Attualmente il Pescara è penultimo in classifica con otto punti, una sola vittoria e a cinque punti dalla zona salvezza, i biancazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno generato l'esonero di Vivarini. Ora, tocca all'ex tecnico rossonero, a cui va l'in bocca al lupo della nostra redazione, provare a centrare la permanenza in B.