Mister Pirozzi: "Siamo sulla strada giusta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Vittoria larga e meritata della Lucchese che si impone per 6-1 contro il Cenaia. Tre punti pesanti per i rossoneri che, complice la sconfitta dello Zenith, balza in vetta alla classifica. In sala stampa, mister Pirozzi ha espresso soddisfazione e evidenziato l'ottima prestazione dei ragazzi: "In primis, voglio augurare il meglio a Rossi del Cenaia che è stato portato in ospedale, spero non sia niente di grave. Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D: si stanno mettendo alla pari fisicamente con i compagni di squadra.
"Spero di recuperare al più presto Pupeschi perché in difesa numericamente siamo corti. Mauro invece ha un problema al ginocchio sinistro e spero che possa tornare a giocare il prima possibile. Complimenti a Morisi per l'esordio in prima squadra dopo la grande prestazione di ieri con la Juniores. Questi ragazzi rappresentano i valori che deve incarnare una squadra: sacrificio e voglia di aiutarsi l'un con l'altro. Siamo sulla strada giusta e un grazie va ancora i tifosi che, nonostante la categoria, sono le fondamenta della Lucchese".
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta
domenica, 30 novembre 2025, 13:52
Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti
sabato, 29 novembre 2025, 16:38
La Lucchese vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di novembre e proseguire la propria corsa verso la vetta della classifica. Domani pomeriggio i rossoneri ospiteranno al Porta Elisa il Cenaia, nella 14^giornata del campionato. La probabile formazione