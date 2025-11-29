Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Siamo sulla strada giusta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Vittoria larga e meritata della Lucchese che si impone per 6-1 contro il Cenaia. Tre punti pesanti per i rossoneri che, complice la sconfitta dello Zenith, balza in vetta alla classifica. In sala stampa, mister Pirozzi ha espresso soddisfazione e evidenziato l'ottima prestazione dei ragazzi: "In primis, voglio augurare il meglio a Rossi del Cenaia che è stato portato in ospedale, spero non sia niente di grave. Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D: si stanno mettendo alla pari fisicamente con i compagni di squadra.

"Spero di recuperare al più presto Pupeschi perché in difesa numericamente siamo corti. Mauro invece ha un problema al ginocchio sinistro e spero che possa tornare a giocare il prima possibile. Complimenti a Morisi per l'esordio in prima squadra dopo la grande prestazione di ieri con la Juniores. Questi ragazzi rappresentano i valori che deve incarnare una squadra: sacrificio e voglia di aiutarsi l'un con l'altro. Siamo sulla strada giusta e un grazie va ancora i tifosi che, nonostante la categoria, sono le fondamenta della Lucchese".