Porta Elisa News

Mister Pirozzi: "Continuiamo per la nostra strada"

domenica, 9 novembre 2025, 17:50

Dopo un mese e mezzo la Lucchese ritrova la vittoria in trasferta e lo fa al termine di una partita convincente anche offensivamente, dove ha corso pochi rischi. Tre punti fondamentali per i rossoneri che, complice il passo passo falso del Viareggio, balzano al secondo posto in classifica. In sala stampa mister Pirozzi è ovviamente contento, ma rimane con i piedi ben saldi per terra:  "Siamo stati bravi ad assumere l'atteggiamento giusto, il gol dei primi minuti ha indirizzato la partita. Alla fine del primo tempo avevo paura perché nel finale di primo tempo avevamo fallito diverse palle gol. Massese ha sempre fatto molto bene con una piazza importante e in diverse partite non meritava di perdere". 

"Nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo: basti pensare ai ragazzi non convocati che hanno chiesto al direttore di venire in trasferta. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Venanzi purtroppo non stava bene e non volevamo rischiare. Del Rosso? Ho parlato espressamente con lui perché deve rimettersi in gioco dopo che negli ultimi anni si stava accontentando troppo. Questa squadra se la mette sul ritmo fa molto bene". 

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 9 novembre 2025, 17:49

Santeramo pare un marziano

Il capitano, autore del gol che apre il match, autore di una partita di straordinaria efficacia. Molto bene gli esterni di attacco con Riad e Caggianese che lasciano ancora una volta il segno: le pagelle di Gazzetta

domenica, 9 novembre 2025, 17:14

Santeramo: "Siamo una squadra che ha fame"

Il capitano: "Alla vigilia non era una partita semplice: loro sono una squadra importante. Il gol? Mister Fracassi ci mette tanto animo nei calci piazzati, ma vediamo di dare un seguito. Ora pensiamo a mercoledì: vogliamo provare ad andare avanti in tutte le competizioni”

domenica, 9 novembre 2025, 13:50

Massese-Lucchese: 0-3 al 45' st Quattro minuti di recupero

Rossoneri in campo a Massa senza il sostegno dei propri tifosi: occasione per Piazze, poi sblocca Santeramo. Riad più volte vicino al raddoppio. In avvio di ripresa autorete di Marchini, poi Riad fa il tris

sabato, 8 novembre 2025, 16:30

Una gara storicamente ostica

Non ci sarà la festa, lungamente attesa dalle due tifoserie, non ci sarà il colore per la scelta sconcertante della Prefettura di Massa e del CASMS che ha vietato la trasferta dei tifosi rossoneri, ma Massese-Lucchese rimane una delle gare che nobilitano l'inferno del campionato di Eccellenza: la probabile formazione

