Mister Pirozzi: "Continuiamo per la nostra strada"

domenica, 9 novembre 2025, 17:50

Dopo un mese e mezzo la Lucchese ritrova la vittoria in trasferta e lo fa al termine di una partita convincente anche offensivamente, dove ha corso pochi rischi. Tre punti fondamentali per i rossoneri che, complice il passo passo falso del Viareggio, balzano al secondo posto in classifica. In sala stampa mister Pirozzi è ovviamente contento, ma rimane con i piedi ben saldi per terra: "Siamo stati bravi ad assumere l'atteggiamento giusto, il gol dei primi minuti ha indirizzato la partita. Alla fine del primo tempo avevo paura perché nel finale di primo tempo avevamo fallito diverse palle gol. Massese ha sempre fatto molto bene con una piazza importante e in diverse partite non meritava di perdere".

"Nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo: basti pensare ai ragazzi non convocati che hanno chiesto al direttore di venire in trasferta. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Venanzi purtroppo non stava bene e non volevamo rischiare. Del Rosso? Ho parlato espressamente con lui perché deve rimettersi in gioco dopo che negli ultimi anni si stava accontentando troppo. Questa squadra se la mette sul ritmo fa molto bene".