Mister Pirozzi: "Dobbiamo continuare su trend delle ultime partite"

Porta Elisa News
martedì, 11 novembre 2025, 17:08
Vigilia di Lucchese-Viareggio, gara secca che vale il passaggio alla semifinale regionale di Coppa Italia. Mister Pirozzi ha fatto il punto durante la consueta conferenza stampa pre gara: "Le partite non sono mai uguali e sarebbe fuorviante prendere spunto dalle ultime due partite, questo è un campionato in cui ogni partita fa storia a sé. Per noi è una sfida secca e cercheremo di interpretarla nel miglior modo possibile tenendo presente che domenica c'è un'altra gara".
"Ho sempre cercato di scendere in campo con la formazione che in quel giorno ritenevo la migliore, l'organico ora mi dà la possibilità di fare cambi. Domani farò il punto su chi sta bene e chi meno e questi ultimi prenderanno un turno di riposo. Dobbiamo continuare il trend delle ultime gare, ma sapendo che la nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite, il Viareggio è favorito, ma nel calcio non sempre vince chi lo è. Venanzi? Sta meglio. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata e che ci sia una buona cornice di pubblico e sono sicuro che il nostro pubblico non avrà beceri atteggiamenti che non fanno onore a una piazza dell'importanza e tradizione di Viareggio".
martedì, 11 novembre 2025, 15:10
L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...
martedì, 11 novembre 2025, 14:51
Secondo derby stagionale tra Lucchese e Viareggio che al Porta Elisa (ore 20,30 di mercoledì) si affronteranno nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza in una gara secca. Mister Pirozzi dovrebbe confermare una buona parte dell'undici iniziale di Massa: la probabile formazione
domenica, 9 novembre 2025, 17:50
Il tecnico rossonero: "Bravi a chiuderla definitivamente. Voglio complimentarmi con Xeka che, dopo il ritiro, si è meritato di restare. Ho la fortuna di avere a disposizione un grande gruppo, anche fuori dal campo. Siamo una squadra di stelline, non stelle. Ora, pensiamo al Viareggio"
domenica, 9 novembre 2025, 17:49
Il capitano, autore del gol che apre il match, autore di una partita di straordinaria efficacia. Molto bene gli esterni di attacco con Riad e Caggianese che lasciano ancora una volta il segno: le pagelle di Gazzetta