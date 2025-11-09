Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Dobbiamo continuare su trend delle ultime partite"

martedì, 11 novembre 2025, 17:08

Vigilia di Lucchese-Viareggio, gara secca che vale il passaggio alla semifinale regionale di Coppa Italia. Mister Pirozzi ha fatto il punto durante la consueta conferenza stampa pre gara: "Le partite non sono mai uguali e sarebbe fuorviante prendere spunto dalle ultime due partite, questo è un campionato in cui ogni partita fa storia a sé. Per noi è una sfida secca e cercheremo di interpretarla nel miglior modo possibile tenendo presente che domenica c'è un'altra gara".

"Ho sempre cercato di scendere in campo con la formazione che in quel giorno ritenevo la migliore, l'organico ora mi dà la possibilità di fare cambi. Domani farò il punto su chi sta bene e chi meno e questi ultimi prenderanno un turno di riposo. Dobbiamo continuare il trend delle ultime gare, ma sapendo che la nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite, il Viareggio è favorito, ma nel calcio non sempre vince chi lo è. Venanzi? Sta meglio. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata e che ci sia una buona cornice di pubblico e sono sicuro che il nostro pubblico non avrà beceri atteggiamenti che non fanno onore a una piazza dell'importanza e tradizione di Viareggio".