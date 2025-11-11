Pirozzi: "Sono contento per i tifosi, la gara più importante è domenica"

Porta Elisa News
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16
Facundo Piazze regala la semifinale di Coppa Italia Eccellenza alla Lucchese. Finisce 1-0 per i rossoneri che superano il test Viareggio, mister Pirozzi è decisamente soddisfatto del risultato e prima ancora della prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie. Xeka? È un ragazzo che è arrivato grazie al direttore Massimo Morgia".
"I meriti della sua crescita vanno allo staff al completo, giocando un'ottima partita su Galligani che ha toccato pochi palloni. Del Rosso? È un bravo ragazzo acquistando per alzare il livello tecnico, qualitativo e di appartenenza, essendo un ragazzo originario di Lucca. Piazze? Se non corre non può più giocare (ride, ndr) A parte gli scherzi,ha fatto una grande partita".
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09
L'attaccante rossonero: ""Partita molto importante per noi, sapevamo dei punti di forza del Viareggio. Stiamo costruendo qualcosa di importante: ho sempre sognato di segnare sotto la Curva Ovest. Siamo una famiglia"
mercoledì, 12 novembre 2025, 19:47
Rossoneri contro il Viareggio per il quarto di finale di Coppa Italia: occasione per Bartolotta in avvio, poi Piazze sfiora il gol, Caggianese prende la traversa e Riad si divora un gol. Nella ripresa gol annullato a Piazze per fuorigioco che sblocca al 31'. Espulsi Caggianese e Gabrielli
martedì, 11 novembre 2025, 17:08
Il tecnico rossonero alla vigilia della partita di Coppa Italia: "La nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata"
martedì, 11 novembre 2025, 15:10
L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...