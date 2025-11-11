Porta Elisa News



Pirozzi: "Sono contento per i tifosi, la gara più importante è domenica"

mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16

Facundo Piazze regala la semifinale di Coppa Italia Eccellenza alla Lucchese. Finisce 1-0 per i rossoneri che superano il test Viareggio, mister Pirozzi è decisamente soddisfatto del risultato e prima ancora della prestazione dei suoi: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie. Xeka? È un ragazzo che è arrivato grazie al direttore Massimo Morgia".

"I meriti della sua crescita vanno allo staff al completo, giocando un'ottima partita su Galligani che ha toccato pochi palloni. Del Rosso? È un bravo ragazzo acquistando per alzare il livello tecnico, qualitativo e di appartenenza, essendo un ragazzo originario di Lucca. Piazze? Se non corre non può più giocare (ride, ndr) A parte gli scherzi,ha fatto una grande partita".