Mister Pirozzi: "Contro la Larcianese determinazione e voglia saranno fondamentali"

sabato, 15 novembre 2025, 15:45
"La gara più importante è quella di domenica contro la Larcianese": l'aveva definita così mister Pirozzi, dopo la sfida di Coppa Italia, il match di campionato che domani pomeriggio vedrà i rossoneri affrontare i viola. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il trainer della Lucchese tra le altre cose ha parlato dell'avversario e fatto il punto sulla situazione infortunati: "Le partite sono tutte difficili ed impegnative e vanno affrontate con grande determinazione e voglia. La Larcianese è una buona squadra, fino a quattro gare fa erano nelle zone alte. In Coppa Italia ci misero in difficoltà con Milan che fece una grande parata a fine match.
"Logico che fare bene ci dà comunque convinzione e consapevolezza, ma i conti si faranno in primavera. Sansaro farà l'ultimo esame la prossima settimana per poi vedere se potrà riprendere ad allenarsi, Venanzi sta un po` meglio mentre per Pupeschi vediamo. Il nostro girone ha un livello alto, molto di più rispetto ai campionati di Eccellenza in cui ho allenato. Abbiamo una grande società, rappresentata dal presidente e dal direttore tecnico, ed un grande pubblico che può far la differenza".
sabato, 15 novembre 2025, 16:16
Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa (ore 14,30) contro la Larcianese: dopo le due vittorie in campionato e in coppa, la squadra di mister Pirozzi cerca il tris per consolidare la posizione in classifica. La probabile formazione
venerdì, 14 novembre 2025, 15:00
I viola, già affrontati in Coppa Italia, occupano il quintultimo posto in classifica a quota 12 punti e si trovano in piena zona playout. I pistoiesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima arrivata nello scontro diretto contro la Sestese. La vittoria manca dal 15 ottobre
giovedì, 13 novembre 2025, 16:31
Con il successo maturato contro il Viareggio, la Lucchese è entrata nelle migliori quattro della competizione e può puntare concretamente alla vittoria della competizione. Mercoledì 3 dicembre, la squadra di Pirozzi riceverà al Porta Elisa la Sestese, detentrice del trofeo.
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16
Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie"