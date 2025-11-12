Banca di Pescia

Mister Pirozzi: "Contro la Larcianese determinazione e voglia saranno fondamentali"

sabato, 15 novembre 2025, 15:45

 "La gara più importante è quella di domenica contro la Larcianese": l'aveva definita così mister Pirozzi, dopo la sfida di Coppa Italia, il match di campionato che domani pomeriggio vedrà i rossoneri affrontare i viola. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il trainer della Lucchese tra le altre cose ha parlato dell'avversario e fatto il punto sulla situazione infortunati: "Le partite sono tutte difficili ed impegnative e vanno affrontate con grande determinazione e voglia. La Larcianese è una buona squadra, fino a quattro gare fa erano nelle zone alte. In Coppa Italia ci misero in difficoltà con Milan che fece una grande parata a fine match. 

"Logico che fare bene ci dà comunque convinzione e consapevolezza, ma i conti si faranno in primavera. Sansaro farà l'ultimo esame la prossima settimana per poi vedere se potrà riprendere ad allenarsi, Venanzi sta un po` meglio mentre per Pupeschi vediamo. Il nostro girone ha un livello alto, molto di più rispetto ai campionati di Eccellenza in cui ho allenato. Abbiamo una grande società, rappresentata dal presidente e dal direttore tecnico, ed un grande pubblico che può far la differenza". 

 

