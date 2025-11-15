Mister Pirozzi: "Pari? Non si butta via niente"

Porta Elisa News
domenica, 16 novembre 2025, 17:09
Un pari che ferma la corsa verso la vetta. A fare come al solito il punto a fine gara è stato il tecnico rossonero Sergio Pirozzi: "Il pari? Non si butta niente chiaro che la gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per aver incitato la squadra anche a fine gara".
"Adesso abbiamo due settimane piene e mi prendo i recuperi di Palma e Mauro. Riad? non stava benissimo già mercoledì sera poi ha preso una botta ma da martedì dovrebbe essere in gruppo, anche Venanzi è ormai a posto. Potevamo vincere, lo meritavano pure, ma onore alla Larcianese che ha fatto una buona gara, ma eravamo stanchi a livello mentale, nel primo tempo i terzini ci prendevano il campo, nella ripresa li abbiamo messi dentro, ma è mancato il colpo, l'ultimo passaggio, ma va bene. Galotti? Può fare tutto, ha tenuto palla, si è mosso bene chiaramente è un ruolo che può fare ho fiducia in lui sennò non lo mettevo in campo".
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta
domenica, 16 novembre 2025, 16:53
L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"
domenica, 16 novembre 2025, 14:00
Rossoneri a caccia di una nuova vittoria per provare ad allungare in classifica: mister Pirozzi deve fare a meno di Riad e di Pupeschi sostituiti da Galotti e Rotondo. Ospiti subito in vantaggio, occasione per Piazze poi Russo trova un gran gol
sabato, 15 novembre 2025, 16:16
Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa (ore 14,30) contro la Larcianese: dopo le due vittorie in campionato e in coppa, la squadra di mister Pirozzi cerca il tris per consolidare la posizione in classifica. La probabile formazione