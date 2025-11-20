Porta Elisa News



Pirozzi: "Quest'anno I tifosi della Lucchese non si sono mai contraddistinti per episodi di violenza"

sabato, 22 novembre 2025, 15:06

La vigilia della sfida di Montespertoli-Lucchese è stata caratterizzata dalla decisione maturata dalla Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri. Questa è stata una delle questioni affrontate da mister Pirozzi in conferenza stampa: "In questa stagione, la nostra tifoseria si è contraddistinta per un atteggiamento corretto e non per episodi di violenza: se fosse stato il contrario, avrei compreso. Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta".

Il trainer rossonero ha parlato anche della situazione legata all'infermeria: "Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle diverse emergenze, scendendo in campo con i calciatori che avevamo a disposizione. Venanzi ci sarà? Ni. Oltre a lui abbiamo altri 2007 di valore come Xeka e Ragghianti che, quando chiamati in causa, si sono sempre comportati bene: non dobbiamo cercare alibi. Riad invece ci sarà e in settimana si è allenato bene, così come tutta la squadra. La corsa al primo posto? Già ai nastri di partenza sapevamo delle potenzialità dello Zenith Prato la quale in estate ha confermato sia l'allenatore che grande parte della rosa della passata stagione. Alla seconda giornata siamo stati bravi a batterli, malgrado i nostri problemi. Anche il Cecina sta facendo molto bene, poi c'è il Viareggio e il Belvedere che è un'ottima squadra. A differenza delle nostre dirette concorrenti, noi siamo in corsa anche per la Coppa Italia. Non dimentichiamoci anche del mercato. I conti li faremo alla fine del girone d'andata".