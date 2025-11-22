Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Montespertoli-Lucchese: 0-2 al 50' st Riad raddoppia!

domenica, 23 novembre 2025, 13:48

Montespertoli-Lucchese: 0-2

Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Salvadori (27' st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Zefi (43' st Lensi), Bettoni (27' st Marcacci)), Granucci, Maltomini, Rosi. A disp. Biotti, Spini, Mancini, Ciuffi, Vignozzi, Lotti. All. Sarti.

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Onu), Russo C. (27' st Palma), Riad, Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Bossini, Russo L., Galotti, Morisi, Maggiari, Ragghianti. All. Pirozzi.

Arbitro: Foresi di Livorno.

Reti: 21' st Bartolotta, 50' st Riad 

Note. Ammoniti Bettoni, Xeka, Caggianese, Riad. Angoli: 2-4. Spettatori 150 circa.

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 novembre 2025, 16:59

Mister Pirozzi: "Vittoria che vale doppio"

Il tecnico rossonero: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. Bravi i ragazzi a saper soffrire"

domenica, 23 novembre 2025, 16:48

Bartolotta spacca ancora una volta la gara

il centrocampista decisivo con il suo gol, ma bene anche Caggianese che colleziona l'assist. Piazze solito combattente, Milan salva sullo 0-0 con la difesa che più volte va in sofferenza: le pagelle di Gazzetta

ESSECIstampa

sabato, 22 novembre 2025, 15:36

Match da non fallire

Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere a Montespertoli per tenere il passo della capolista Zenith Prato. La probabile formazione

sabato, 22 novembre 2025, 15:06

Pirozzi: "Quest'anno I tifosi della Lucchese non si sono mai contraddistinti per episodi di violenza"

Il tecnico rossonero: "Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta. Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle...

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px