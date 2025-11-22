Montespertoli-Lucchese: 0-2 al 50' st Riad raddoppia!

Porta Elisa News
domenica, 23 novembre 2025, 13:48
Montespertoli-Lucchese: 0-2
Montespertoli: Romano, Fiaschi, Corradi, Salvadori (27' st Biliotti), Trapassi, Vallesi, Zefi (43' st Lensi), Bettoni (27' st Marcacci)), Granucci, Maltomini, Rosi. A disp. Biotti, Spini, Mancini, Ciuffi, Vignozzi, Lotti. All. Sarti.
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Del Rosso, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (38' st Onu), Russo C. (27' st Palma), Riad, Piazze, Caggianese. A disp. Ennached, Bossini, Russo L., Galotti, Morisi, Maggiari, Ragghianti. All. Pirozzi.
Arbitro: Foresi di Livorno.
Reti: 21' st Bartolotta, 50' st Riad
Note. Ammoniti Bettoni, Xeka, Caggianese, Riad. Angoli: 2-4. Spettatori 150 circa.
domenica, 23 novembre 2025, 16:59
Il tecnico rossonero: "Fatemi fare i complimenti al Montespertoli che ha fatto davvero una gran partita, il risultato è bugiardo: è stata una gara equilibrata in cui noi siamo stati bravi ma davanti abbiano incontrato una squadra di valore. Bravi i ragazzi a saper soffrire"
domenica, 23 novembre 2025, 16:48
il centrocampista decisivo con il suo gol, ma bene anche Caggianese che colleziona l'assist. Piazze solito combattente, Milan salva sullo 0-0 con la difesa che più volte va in sofferenza: le pagelle di Gazzetta
sabato, 22 novembre 2025, 15:36
Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere a Montespertoli per tenere il passo della capolista Zenith Prato. La probabile formazione
sabato, 22 novembre 2025, 15:06
Il tecnico rossonero: "Spero che la nota congiunta della società, del Comune di Lucca e del Coni provinciale posso portare gli effetti sperati, dando nuovamente ai tifosi la possibilità di seguire la Lucchese in trasferta. Gli infortuni fanno parte del gioco: nel corso di questi mesi abbiamo fatto fronte alle...