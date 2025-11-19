Porta Elisa News



Montespertoli-Lucchese: ci sarà la diretta

venerdì, 21 novembre 2025, 10:18

La Lucchese, nel comunicare che nella mattinata di ieri è stato notificato a mezzo pec il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Lucca in occasione della gara del 23 Novembre 2025 tra Montespertoli Calcio e Lucchese disposto dalla Prefettura di Firenze, si è mossa per garantire la diretta tv e per esprimere tutto il proprio rammarico per il provvedimento di interdizione manifestando vicinanza ai propri tifosi.

"Lucchese Calcio – si legge nella nota – prende atto, rammaricata, del divieto notificato nella piena consapevolezza che la propria tifoseria è stata sempre un valore aggiunto, il dodicesimo uomo in campo, non facendo mai mancare il proprio sostegno. Tali divieti oltre a rappresentare un nocumento economico e sportivo penalizzano un’intera comunità per bene che si sacrifica per l’amore della propria città e dei propri colori. La Lucchese Calcio rappresenta la vicinanza ai propri tifosi e si rende disponibile, fin da subito, nelle sue competenze e presso gli organi preposti, al fine di porre in essere ogni atto o azione in tutela dei principi dello sport e volto ad evitare limitazioni e restrizioni. Per tali ragioni la gara di campionato tra Montespertoli Calcio e Lucchese Calcio sarà trasmessa in diretta sui social della nostra società, si ringrazia il presidente del CR Dott. Paolo Mangini e la società Montespertoli calcio per la collaborazione".