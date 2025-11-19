Montespertoli-Lucchese: ci sarà la diretta

Porta Elisa News
venerdì, 21 novembre 2025, 10:18
La Lucchese, nel comunicare che nella mattinata di ieri è stato notificato a mezzo pec il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Lucca in occasione della gara del 23 Novembre 2025 tra Montespertoli Calcio e Lucchese disposto dalla Prefettura di Firenze, si è mossa per garantire la diretta tv e per esprimere tutto il proprio rammarico per il provvedimento di interdizione manifestando vicinanza ai propri tifosi.
"Lucchese Calcio – si legge nella nota – prende atto, rammaricata, del divieto notificato nella piena consapevolezza che la propria tifoseria è stata sempre un valore aggiunto, il dodicesimo uomo in campo, non facendo mai mancare il proprio sostegno. Tali divieti oltre a rappresentare un nocumento economico e sportivo penalizzano un’intera comunità per bene che si sacrifica per l’amore della propria città e dei propri colori. La Lucchese Calcio rappresenta la vicinanza ai propri tifosi e si rende disponibile, fin da subito, nelle sue competenze e presso gli organi preposti, al fine di porre in essere ogni atto o azione in tutela dei principi dello sport e volto ad evitare limitazioni e restrizioni. Per tali ragioni la gara di campionato tra Montespertoli Calcio e Lucchese Calcio sarà trasmessa in diretta sui social della nostra società, si ringrazia il presidente del CR Dott. Paolo Mangini e la società Montespertoli calcio per la collaborazione".
venerdì, 21 novembre 2025, 08:16
La società rossonera, dichiarata fallita il 22 maggio scorso, ha cumulato oltre 4,3 milioni di debiti, destinati a salire sino a circa 5 perché sono in arrivo parecchi domande di ammissione tardive per ulteriori debiti verso calciatori e per i mancati versamenti previdenziali negli ultimi mesi prima del crac.
giovedì, 20 novembre 2025, 17:01
Con una nota congiunta chiederanno ufficialmente alla FIGC Toscana e alla LND Toscana – Lega Nazionale Dilettanti Toscana di portare con urgenza le proprie istanze sui tavoli nazionali competenti, fino all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: "Adottati provvedimenti di divieto che hanno generato un ampio dibattito, suscitando dubbi e perplessità.
giovedì, 20 novembre 2025, 11:21
Cresce la protesta per i risultati della Nazionale e per la gestione in generale della Figc da parte dell'attuale dirigenza: nella notte al centro sportivo federale di Coverciano, a Firenze, è stato affisso uno striscione con su scritto: "Niente scuse...vogliamo i mondiali"
mercoledì, 19 novembre 2025, 19:53
Non arrivano notizie confortanti dall'infermeria rossonera: il centrocampista, uscito dopo pochi minuti domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Ancora ko anche Pupeschi, mentre Venanzi è sulla via del recupero