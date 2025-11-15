Russo è il migliore ma non ci sono grandi acuti

Porta Elisa News
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Milan: 6 Nulla può sul gol di Michelotti, per il resto ordinaria amministrazione.
Xeka: 6 Ormai si è preso la fascia destra, si fa apprezzare anche in fase di impostazione. Sostituito nella ripresa.
Lorenzini: 6 Gara diligente e piena di volontà, a inizio ripresa prova la conclusione da fuori senza fortuna.
Picchi: SV La sua gara dura 15 minuti, lo ferma un problema muscolare. C'è solo da augurarsi che non sia nulla di serio.
Rotondo: 6 Ritrova una maglia da titolare per l'assenza di Pupeschi, se la deve vedere con un cliente per nulla comodo.
Santeramo: 6 Anche lui non si accorge del buco difensivo sul gol degli ospiti, ma non può pensare a tutto, per il resto la solita partita puntuale.
Bartolotta: 5,5 E' tra coloro che cercano il cambio di passo per spaccare la partita, ma non ha la precisione di altre occasioni.
Del Rosso: 6 Confermato titolare dopo la gara di Coppa, mostra qualche spunto ma nessun acuto.
Galotti: 5 Schierato a sorpresa per la defezione di Riad, la sua prestazione è inconsistente al netto del pur apprezzabile impegno.
Piazze: 5,5 Ha una occasione nel primo tempo ma Della Pina gli dice di no. Sbaglia parecchi palloni.
Caggianese:5,5 Si accende a intermittenza, spreca una occasione a inizio ripresa. Troppo poco.
Russo: 6,5 Entra quasi subito per l'infortunio di Picchi e trova un gol bellissimo quanto prezioso. Dinamico.
Mauro: SV
Ragghianti: 6 Si dà da fare, e crea una buona opportunità per Caggianese. Meritava qualche minuto di più.
Palma: SV
domenica, 16 novembre 2025, 17:09
Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...
domenica, 16 novembre 2025, 16:53
L'autore del gol del pari: "Bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione"
domenica, 16 novembre 2025, 14:00
Rossoneri a caccia di una nuova vittoria per provare ad allungare in classifica: mister Pirozzi deve fare a meno di Riad e di Pupeschi sostituiti da Galotti e Rotondo. Ospiti subito in vantaggio, occasione per Piazze poi Russo trova un gran gol
sabato, 15 novembre 2025, 16:16
Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa (ore 14,30) contro la Larcianese: dopo le due vittorie in campionato e in coppa, la squadra di mister Pirozzi cerca il tris per consolidare la posizione in classifica. La probabile formazione