Piazze: "Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni"

Porta Elisa News
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09
La Lucchese si impone di misura nel derby contro il Viareggio, accedendo alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. In sala stampa, si presenta il match winner Facundo Piazze: "Partita molto importante per noi, sapevamo dei punti di forza del Viareggio. Stiamo costruendo qualcosa di importante: ho sempre sognato di segnare sotto la Curva Ovest".
"Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Il cambio del numero di maglia? Una scelta dello staff tecnico, del resto non mi interessa. Siamo una famiglia e stiamo lottando uno per l'altro".
mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16
Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie"
mercoledì, 12 novembre 2025, 19:47
Rossoneri contro il Viareggio per il quarto di finale di Coppa Italia: occasione per Bartolotta in avvio, poi Piazze sfiora il gol, Caggianese prende la traversa e Riad si divora un gol. Nella ripresa gol annullato a Piazze per fuorigioco che sblocca al 31'. Espulsi Caggianese e Gabrielli
martedì, 11 novembre 2025, 17:08
Il tecnico rossonero alla vigilia della partita di Coppa Italia: "La nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata"
martedì, 11 novembre 2025, 15:10
L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...