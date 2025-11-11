Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Piazze: "Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni"

mercoledì, 12 novembre 2025, 23:09

La Lucchese si impone di misura nel derby contro il Viareggio, accedendo alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza. In sala stampa, si presenta il match winner Facundo Piazze: "Partita molto importante per noi, sapevamo dei punti di forza del Viareggio. Stiamo costruendo qualcosa di importante: ho sempre sognato di segnare sotto la Curva Ovest".

"Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Il cambio del numero di maglia? Una scelta dello staff tecnico, del resto non mi interessa. Siamo una famiglia e stiamo lottando uno per l'altro".

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16

Pirozzi: "Sono contento per i tifosi, la gara più importante è domenica"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie"

mercoledì, 12 novembre 2025, 19:47

Lucchese-Viareggio: 1-0 al 50' pt Palo di Apolloni!

Rossoneri contro il Viareggio per il quarto di finale di Coppa Italia: occasione per Bartolotta in avvio, poi Piazze sfiora il gol, Caggianese prende la traversa e Riad si divora un gol. Nella ripresa gol annullato a Piazze per fuorigioco che sblocca al 31'. Espulsi Caggianese e Gabrielli

ESSECIstampa

martedì, 11 novembre 2025, 17:08

Mister Pirozzi: "Dobbiamo continuare su trend delle ultime partite"

Il tecnico rossonero alla vigilia della partita di Coppa Italia: "La nostra forza sono l'umiltà, la coesione, l'aiuto reciproco. Con queste caratteristiche possiamo fare una grande partite. Mi auguro che sia una bella gara con reciproco rispetto, cancellando anche alcuni episodi spiacevoli dell'andata"

martedì, 11 novembre 2025, 15:10

Mister Gorgone va al Pescara

L'ex allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone, uno dei protagonisti della salvezza sul campo della scorsa stagione, ha trovato l'accordo con il Pescara. Dunque, il tecnico romano salirà di categoria e dovrà provare a salvare la squadra abruzzese che dopo la promozione dello scorso anno non è riuscita a trovare il...

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px