Match da non fallire per la Lucchese che domani pomeriggio sarà di scena a Montespertoli per la 12^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Le polemiche scaturite dall'inspiegabile decisione della Prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai tifosi rossoneri non devono destabilizzare la formazione di Pirozzi, chiamata a vincere per tenere il passo della capolista Zenith Prato.
In difesa, Pirozzi dovrà fare a meno ancora di Pupeschi, con Santeramo e Rotondo che quindi saranno i centrali di difesa. Sugli esterni dovrebbero agire Lorenzini, in vantaggio su Mauro per una maglia da titolare, e Xeka invece sull'out di destra.
A centrocampo dovrebbe essere Del Rosso a prendere il posto dell'infortunato Picchi in cabina di regia. A completare il reparto le mezze ali Bartolotta e Russo. In avanti, sono Piazze e Caggianese gli unici sicuri di una maglia da titolare. A sinistra, l'ex tecnico della Primavera della Lazio potrebbe schierare Ragghianti e giocarsi la carta Riad a partita in corso. Lucchese: Milan; Lorenzini (Mauro), Santeramo, Rotondo, Xeka; Del Rosso, Russo, Bartolotta (Palma); Ragghianti (Riad), Piazze, Caggianese.
