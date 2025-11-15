Russo: "Nel secondo tempo potevamo fare meglio"

Porta Elisa News
domenica, 16 novembre 2025, 16:53
Cristhopher Russo è l'autore del gol del pari che vale il punto. Il centrocampista entrato al posto dell'infortunato Picchi ha ben figurato: "Siamo stati bravi a riprendere la partita che sapevamo complicata. Poi nel secondo tempo potevamo fare meglio, ma loro erano bravi a chiudere”.
“Rispetto agli inizi del campionato siamo cresciuti tanto, guardiamo a domenica prossima avremo tutta la settimana a disposizione: giocare ogni tre giorni un po' incide. Del Rosso? Ci conosciamo, così come con Lorenzini ed è più facile l'intesa”.
domenica, 16 novembre 2025, 18:00
Troppi rossonero sotto il loro livello standard: in attacco Galotti e Piazze non pungono e si sente l'assenza di Riad, anche Bartolotta e Caggainese non trovano lo spunto giusto: le pagelle di Gazzetta
domenica, 16 novembre 2025, 17:09
Il tecnico: "La gara di mercoledì ha inciso sulle menti e sui muscoli dei calciatori. Oggi si era messa male, poi c'è stato il problema di Picchi che spero sia una contrattura. Oggi non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi, E faccio i complimenti anche al pubblico per...
domenica, 16 novembre 2025, 14:00
Rossoneri a caccia di una nuova vittoria per provare ad allungare in classifica: mister Pirozzi deve fare a meno di Riad e di Pupeschi sostituiti da Galotti e Rotondo. Ospiti subito in vantaggio, occasione per Piazze poi Russo trova un gran gol
sabato, 15 novembre 2025, 16:16
Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa (ore 14,30) contro la Larcianese: dopo le due vittorie in campionato e in coppa, la squadra di mister Pirozzi cerca il tris per consolidare la posizione in classifica. La probabile formazione