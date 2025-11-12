Banca di Pescia

Porta Elisa News

Terza sfida in sette giorni

sabato, 15 novembre 2025, 16:16

Terza sfida in sette giorni per la Lucchese che domani pomeriggio ospiterà al Porta Elisa la Larcianese, gara valida per la 12^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Rossoneri che si trovano in una buonissima condizione fisica a mentale, con Pirozzi che potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale che mercoledì sera ha eliminato il Viareggio in Coppa Italia. 

In difesa, l'ex allenatore della Primavera della Lazio potrebbe fare a meno di uno dei pilastri di questa squadra, ovvero Pupeschi. Il candidato principale per affiancare Santeramo è quindi Rotondo, con Xeka sull'out di destra e il ballottaggio tra Lorenzini e Mauro nel ruolo di terzino sinistro. Dubbi sulle condizioni di Venanzi che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe partire dalla panchina. 

A centrocampo a dirigere il gioco sarà Picchi, con Bartolotta come mezz'ala sinistra e Del Rosso a completare il reparto. Il classe 2002, tra i migliori in Coppa Italia, potrebbe partire per la seconda partita di fila dall'inizio, con Russo pronto a dare una mano a gara in corso. Il tridente offensivo sarà composto da Caggianese, Piazze e Riad. Lucchese: Milan; Lorenzini (Mauro), Santeramo, Rotondo, Xeka; Picchi, Bartolotta (Palma), Del Rosso (Russo); Caggianese, Piazze, Riad.  

 

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 15 novembre 2025, 15:45

Mister Pirozzi: "Contro la Larcianese determinazione e voglia saranno fondamentali"

Il tecnico rossonero alla vigilia della gara di campionato: "Il nostro girone ha un livello alto, molto di più rispetto ai campionati di Eccellenza in cui ho allenato. Abbiamo una grande società, rappresentata dal presidente e dal direttore tecnico, ed un grande pubblico che può far la differenza"

venerdì, 14 novembre 2025, 15:00

Gli avversari dei rossoneri, la Larcianese

I viola, già affrontati in Coppa Italia, occupano il quintultimo posto in classifica a quota 12 punti e si trovano in piena zona playout. I pistoiesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive, l'ultima arrivata nello scontro diretto contro la Sestese. La vittoria manca dal 15 ottobre

giovedì, 13 novembre 2025, 16:31

Il cammino in Coppa Italia, ecco le tappe

Con il successo maturato contro il Viareggio, la Lucchese è entrata nelle migliori quattro della competizione e può puntare concretamente alla vittoria della competizione. Mercoledì 3 dicembre, la squadra di Pirozzi riceverà al Porta Elisa la Sestese, detentrice del trofeo.

mercoledì, 12 novembre 2025, 23:16

Pirozzi: "Sono contento per i tifosi, la gara più importante è domenica"

Il tecnico rossonero: "Abbiamo fatto una buona prestazione, ma la gara più importante è domenica. Sono contento per i tifosi presenti oggi al Porta Elisa: in partite del genere dovrebbero però essere presenti entrambe le tifoserie"

