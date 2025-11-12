Porta Elisa News



Terza sfida in sette giorni

sabato, 15 novembre 2025, 16:16

Terza sfida in sette giorni per la Lucchese che domani pomeriggio ospiterà al Porta Elisa la Larcianese, gara valida per la 12^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Rossoneri che si trovano in una buonissima condizione fisica a mentale, con Pirozzi che potrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale che mercoledì sera ha eliminato il Viareggio in Coppa Italia.

In difesa, l'ex allenatore della Primavera della Lazio potrebbe fare a meno di uno dei pilastri di questa squadra, ovvero Pupeschi. Il candidato principale per affiancare Santeramo è quindi Rotondo, con Xeka sull'out di destra e il ballottaggio tra Lorenzini e Mauro nel ruolo di terzino sinistro. Dubbi sulle condizioni di Venanzi che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo a dirigere il gioco sarà Picchi, con Bartolotta come mezz'ala sinistra e Del Rosso a completare il reparto. Il classe 2002, tra i migliori in Coppa Italia, potrebbe partire per la seconda partita di fila dall'inizio, con Russo pronto a dare una mano a gara in corso. Il tridente offensivo sarà composto da Caggianese, Piazze e Riad. Lucchese: Milan; Lorenzini (Mauro), Santeramo, Rotondo, Xeka; Picchi, Bartolotta (Palma), Del Rosso (Russo); Caggianese, Piazze, Riad.