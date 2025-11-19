Porta Elisa News



Trasferte vietate: Comune, CONI e Lucchese presentano un'istanza a livello nazionale

giovedì, 20 novembre 2025, 17:01

Il Comune di Lucca, il CONI provinciale – sezione di Lucca e la Lucchese Calcio chiederanno ufficialmente alla FIGC Toscana e alla LND Toscana – Lega Nazionale Dilettanti Toscana di portare con urgenza le proprie istanze sui tavoli nazionali competenti, fino all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, affinché sia avviata una riflessione complessiva riguardo alle recenti restrizioni sulle trasferte dei tifosi nel campionato di calcio di Eccellenza.



"Negli ultimi turni di campionato – si legge in una nota congiunta – infatti, sono stati adottati provvedimenti di divieto che hanno generato un ampio dibattito, suscitando dubbi e perplessità nell'opinione pubblica. Pur riconoscendo il primato della sicurezza e del lavoro svolto dalle autorità competenti tali disposizioni sono apparse, in più casi, eccessivamente penalizzanti per la partecipazione sportiva e per il ruolo sociale che le tifoserie rappresentano all'interno delle proprie comunità".



"Il contesto dilettantistico e regionale – prosegue la nota - vive della presenza diretta e del coinvolgimento del pubblico: elementi che contribuiscono alla crescita dei giovani atleti, alla promozione sportiva e alla costruzione di valori condivisi. Per questo motivo, appare necessario un confronto che permetta di individuare linee guida più equilibrate, basate su valutazioni puntuali e proporzionate, in grado di tutelare contemporaneamente sicurezza, diritto allo sport e partecipazione popolare.

L'auspicio condiviso è che tale dialogo porti a una revisione delle modalità decisionali future, nell'interesse del movimento calcistico toscano e dei suoi valori sociali".