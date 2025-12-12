A un passo dal primo traguardo stagionale

Porta Elisa News
Domani, allo Stadio Gino Bozzi di Firenze, con fischio di inizio alle 18,30) la Lucchese si gioca il primo trofeo stagionale. I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa (biglietti acquistabili su www.vivaticket.it o nelle ricevitorie convenzionate), affrontano la Sangiovannese, gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. Sarà una partita che, in caso di parità al novantesimo, prevede anche i supplementari e i rigori.
Pirozzi potrebbe nel complesso confermare l'undici iniziale visto in campionato, ma con qualche possibile novità. In difesa, data la coperta corta, Rotondo, Santeramo e Lorenzini sono chiamati ancora una volta agli straordinari. Da valutare le condizioni di Pupeschi, che al massimo partirà dalla panchina. Sull'out di destra il favorito è Xeka, schierato nel finale della gara contro il Cecina.
Il centrocampo è il reparto in cui sono plausibili maggiori rotazioni. Picchi dovrebbe essere confermato in cabina di regia, con Russo che potrebbe tornare dall'inizio nel ruolo di mezzala. Per completare il reparto, staffetta tra Del Rosso e Bartolotta. In attacco a prendere il posto dello squalificato Riad sarà Colferai, con Caggianese che invece agirà sulla fascia sinistra. Come punta centrale, non è escluso che Pirozzi confermi Camilli, con Piazze pronto a dare il suo contributo a partita in corso.
Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo, Santeramo, Xeka (Venanzi); Bartolotta (Del Rosso), Picchi, Russo (Palma); Caggianese, Colferai, Camilli (Piazze).
