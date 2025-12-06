Porta Elisa News



Bocche cucite in casa rossonera

domenica, 7 dicembre 2025, 16:44

Bocche cucite in casa rossonera: a fine gara viene preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il pari, ma probabilmente la prestazione sottotono e l'occasione persa per allungare in classifica visto lo stop della Zenith hanno finito evidentemente per pesare e consigliare, per la prima volta dall'arrivo di Brunori alla guida della società, di non far parlare i tesserati.

Non un vero e proprio silenzio stampa, ma di un modo probabilmente per ritrovare massima concentrazione in vista dei delicati impegni che attendono i rossoneri: domenica prossima contro il Cecina va in ogni modo centrata la vittoria e poi il mercoledì successivo ci sarà la finale di Coppa Italia. Evidentemente la gara di Perignano non è piaciuta alla società che vuole serrare le fila in vista di un momento decisamente importante della stagione prima della sosta invernale.