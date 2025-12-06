Banca di Pescia

Porta Elisa News

Bocche cucite in casa rossonera

domenica, 7 dicembre 2025, 16:44

Bocche cucite in casa rossonera: a fine gara viene preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il pari, ma probabilmente la prestazione sottotono e l'occasione persa per allungare in classifica visto lo stop della Zenith hanno finito evidentemente per pesare e consigliare, per la prima volta dall'arrivo di Brunori alla guida della società, di non far parlare i tesserati.

Non un vero e proprio silenzio stampa, ma di un modo probabilmente per ritrovare massima concentrazione in vista dei delicati impegni che attendono i rossoneri: domenica prossima contro il Cecina va in ogni modo centrata la vittoria e poi il mercoledì successivo ci sarà la finale di Coppa Italia. Evidentemente la gara di Perignano non è piaciuta alla società che vuole serrare le fila in vista di un momento decisamente importante della stagione prima della sosta invernale. 

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 7 dicembre 2025, 17:32

L'attacco ha le polveri bagnate

Partita sottotono di tutto il reparto offensivo che fa molta fatica a creare occasione contro la retroguardia del Perignano: deludono un po' tutti gli avanti rossoneri con mister Pirozzi che prova a giocarsi tutte le carte: le pagelle di Gazzetta

domenica, 7 dicembre 2025, 14:03

Perignano-Lucchese: 0-0 al 46' st Dentro Ragghianti

Rossoneri a caccia di punti per difendere il primato in classifica: mister Pirozzi conferma l'undici titolare in campionato nell'ultima gara ridando una maglia da titolare a Caggianese, Piazze e Russo. Occasioni per Caggianese e Riad. Episodio dubbio su Bartolotta nella ripresa

sabato, 6 dicembre 2025, 21:07

Finale di Coppa Italia, si giocherà alle 20.30

La finale di Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, mercoledì 17 dicembre, ore 20:30: ai tifosi rossoneri verrà riservata l'intera curva, ai valdarnesi la tribuna: ecco i prezzi

sabato, 6 dicembre 2025, 15:39

Mister Pirozzi: “Perignano squadra di valore: serve essere umili”

Il tecnico rossonero: “Non dimentichiamoci che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Se continueremo sulla strada dell’aiuto reciproco, faremo una bella gara. Picchi non ancora pronto per scendere in campo"

