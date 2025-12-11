Porta Elisa News



Contro il Cecina serve ritrovare la vittoria

venerdì, 12 dicembre 2025, 09:21

Archiviato il pareggio contro il Perignano, domenica pomeriggio la Lucchese ospita al Porta Elisa lo Sporting Cecina, nella 16^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Si apre con la sfida ai tirrenici l'ennesimo tour de force di una prima parte di stagione fitta di impegni. Niente turnover per Pirozzi che dovrebbe schierare la formazione titolare, dato che i rossoneri si giocano la vetta della classifica.

In difesa restano da valutare le condizioni di Pupeschi che potrebbe rientrare tra i convocati. I due centrali saranno quindi Santeramo e Rotondo, con Lorenzini che agirà sulla catena di sinistra. Sull'out di destra ballottaggio tra Venanzi e Xeka, con quest'ultimo leggermente in vantaggio sull'ex Pianese.

A centrocampo, a contendersi una maglia da titolare sono Del Rosso e Picchi, mentre Bartolotta e Palma dovrebbero essere le mezze ali. In attacco ci saranno Riad (che invece sarà assente in Coppa Italia per squalifica) e Caggianese sugli esterni, con la possibile staffetta tra Piazze e Camilli nel ruolo di punta centrale. Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo, Santeramo, Xeka (Venanzi); Bartolotta, Picchi (Del Rosso), Palma (Russo); Riad, Piazze (Camilli), Caggianese (Colferai).