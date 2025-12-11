Contro il Cecina serve ritrovare la vittoria

Porta Elisa News
venerdì, 12 dicembre 2025, 09:21
Archiviato il pareggio contro il Perignano, domenica pomeriggio la Lucchese ospita al Porta Elisa lo Sporting Cecina, nella 16^giornata del campionato di Eccellenza Toscana. Si apre con la sfida ai tirrenici l'ennesimo tour de force di una prima parte di stagione fitta di impegni. Niente turnover per Pirozzi che dovrebbe schierare la formazione titolare, dato che i rossoneri si giocano la vetta della classifica.
In difesa restano da valutare le condizioni di Pupeschi che potrebbe rientrare tra i convocati. I due centrali saranno quindi Santeramo e Rotondo, con Lorenzini che agirà sulla catena di sinistra. Sull'out di destra ballottaggio tra Venanzi e Xeka, con quest'ultimo leggermente in vantaggio sull'ex Pianese.
A centrocampo, a contendersi una maglia da titolare sono Del Rosso e Picchi, mentre Bartolotta e Palma dovrebbero essere le mezze ali. In attacco ci saranno Riad (che invece sarà assente in Coppa Italia per squalifica) e Caggianese sugli esterni, con la possibile staffetta tra Piazze e Camilli nel ruolo di punta centrale. Lucchese: Milan; Lorenzini, Rotondo, Santeramo, Xeka (Venanzi); Bartolotta, Picchi (Del Rosso), Palma (Russo); Riad, Piazze (Camilli), Caggianese (Colferai).
venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17
Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara...
venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38
Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...
giovedì, 11 dicembre 2025, 21:26
Da venerdì 12 dicembre si apre la prevendita per Lucchese-Sporting Cecina, 16ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica 14 dicembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi