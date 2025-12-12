Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese: come acquistare i biglietti

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17

Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara...

venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38

Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20

La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...

venerdì, 12 dicembre 2025, 09:21

Si apre con la sfida ai tirrenici l'ennesimo tour de force di una prima parte di stagione fitta di impegni. Niente turnover per Pirozzi che dovrebbe schierare la formazione titolare, dato che i rossoneri si giocano la vetta della classifica