Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese: come acquistare i biglietti

sabato, 13 dicembre 2025, 22:38
Lucchese-Sangiovannese, i biglietti saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. In attesa della comunicazione del link diretto per l’acquisto online, è possibile consultare l’elenco dei punti vendita VivaTicket in Toscana al seguente indirizzo:https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv
Per i tifosi della Lucchese è stata predisposta la curva dello stadio “Gino Bozzi”, a cui si accede tramite il parcheggio di Largo Armando Segato. éPEr arrivare allo stadio: Autostrada E35, uscita Firenze Impruneta, direzione Firenze Centro/Galluzzo, percorrendo il by-pass del Galluzzo ed evitando il centro abitato. Proseguire su via Senese in direzione Firenze e, dopo circa 1 km, svoltare a destra in via Accursio, dove saranno disponibili i parcheggi a servizio dell’impianto.
venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17
Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara...
venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38
Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...
venerdì, 12 dicembre 2025, 09:21
Si apre con la sfida ai tirrenici l'ennesimo tour de force di una prima parte di stagione fitta di impegni. Niente turnover per Pirozzi che dovrebbe schierare la formazione titolare, dato che i rossoneri si giocano la vetta della classifica