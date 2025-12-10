Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese si giocherà alle 18,30

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38

Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone

giovedì, 11 dicembre 2025, 21:26

Da venerdì 12 dicembre si apre la prevendita per Lucchese-Sporting Cecina, 16ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica 14 dicembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi

mercoledì, 10 dicembre 2025, 14:33

Il dg rossonero, intervenuto alla trasmissione Facebook di Gazzetta Lucchese, ha toccato tematiche trasversali, a partire dal finale di 2025 della Lucchese, passando per il mercato e l'importanza strategica del settore giovanile: "La Lucchese ha tutte le carte in regola per diventare una società modello"

mercoledì, 10 dicembre 2025, 08:45

I rossoblù occupano attualmente il sesto posto in classifica e si trovano ad un solo punto dalla zona playoff, ma la formazione allenata da mister Miano non sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, maturate contro Castelnuovo, San Giuliano e Sestese. L'ultima vittoria risale al 16 novembre