Coppa Italia, Lucchese-Sangiovannese si giocherà alle 18,30

Porta Elisa News
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20
Ancora una dimostrazione di discutibile capacità di gestione dell'ordine pubblico: la finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di spettatori.
La Prefettura di Firenze, come si legge sul profilo Facebook della Sangiovannese (la Lucchese non ha ancora dato notizia e probabilmente lo farà con una unica nota in cui informerà anche sulle modalità di acquisto dei biglietti), ha imposto di anticipare l'orario concordato. Ancora una volta chi gestisce o dovrebbe gestire l'ordine pubblico finisce per penalizzare il sistema calcio, che già presenta non pochi problemi.
venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38
Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone
giovedì, 11 dicembre 2025, 21:26
Da venerdì 12 dicembre si apre la prevendita per Lucchese-Sporting Cecina, 16ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana in programma domenica 14 dicembre alle ore 14:30 al Porta Elisa. Ecco i prezzi e dove acquistare i tagliandi
mercoledì, 10 dicembre 2025, 14:33
Il dg rossonero, intervenuto alla trasmissione Facebook di Gazzetta Lucchese, ha toccato tematiche trasversali, a partire dal finale di 2025 della Lucchese, passando per il mercato e l'importanza strategica del settore giovanile: "La Lucchese ha tutte le carte in regola per diventare una società modello"
mercoledì, 10 dicembre 2025, 08:45
I rossoblù occupano attualmente il sesto posto in classifica e si trovano ad un solo punto dalla zona playoff, ma la formazione allenata da mister Miano non sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, maturate contro Castelnuovo, San Giuliano e Sestese. L'ultima vittoria risale al 16 novembre