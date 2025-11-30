Coppa Italia, semifinale con la Sestese: biglietti in vendita

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 30 novembre 2025, 16:54

Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"

domenica, 30 novembre 2025, 13:52

Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti