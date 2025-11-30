Coppa Italia, semifinale con la Sestese: biglietti in vendita

Porta Elisa News
lunedì, 1 dicembre 2025, 13:46
I biglietti per Lucchese–Sestese, semifinale regionale di Coppa Italia Eccellenza, sono in vendita da oggi lunedì 1 dicembre. La gara si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30 al Porta Elisa e saranno aperti tutti i settori dello stadio.
Ecco i prezzi: Curva Ovest: €5, Gradinata: €10, Tribuna: €15.
Sono acquistabile Online su go2.it, oppure da Lucca Carta – Porcari (Via Romana Est 140, Porcari) e al Lucchese Point allo stadio con i seguenti orari: lunedì: 15:30–19:30, martedì: 15:30–19:30, mercoledì: dalle 14:30 fino all’inizio della gara
domenica, 30 novembre 2025, 16:54
Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta
domenica, 30 novembre 2025, 16:53
Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"
domenica, 30 novembre 2025, 13:52
Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti