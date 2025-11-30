Banca di Pescia

Coppa Italia, semifinale con la Sestese: biglietti in vendita

lunedì, 1 dicembre 2025, 13:46

I biglietti per Lucchese–Sestese, semifinale regionale di Coppa Italia Eccellenza,  sono in vendita da oggi lunedì 1 dicembre. La gara si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 20,30 al Porta Elisa e saranno aperti tutti i settori dello stadio.

Ecco i prezzi: Curva Ovest: €5, Gradinata: €10, Tribuna: €15.

Sono acquistabile Online su go2.it, oppure da Lucca Carta – Porcari (Via Romana Est 140, Porcari) e al Lucchese Point allo stadio con i seguenti orari: lunedì: 15:30–19:30, martedì: 15:30–19:30, mercoledì: dalle 14:30 fino all’inizio della gara

domenica, 30 novembre 2025, 16:54

Lorenzini: "Il primato in classifica? Non cambia nulla"

Il difensore di nuovo in gol: "E' la prima volta che mi capita di segnare con questa frequenza. Continuiamo così e i risultati arriveranno. Ora sotto con la Coppa Italia: ci aspetta una gara tosta"

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Caggianese, arma letale

L'esterno è letteralmente imprendibile: segna, suggerisce, crea. Piazze instancabile come sempre, ma stavolta anche in gol, Lorenzini, nuova sontuosa prestazione sulla fascia ma tutta la squadra gira a mille: le pagelle di Gazzetta

domenica, 30 novembre 2025, 16:53

Mister Pirozzi: "Siamo sulla strada giusta"

Il tecnico rossonero: "Contro l'ultima in classifica è sempre una gara strana e non è mai semplice: non avevano niente da perdere. Ringrazio di cuore il presidente e il direttore per avermi messo a disposizione Camilli e Colferai, due valori aggiunti arrivando dalla Serie D"

domenica, 30 novembre 2025, 13:52

Lucchese-Cenaia: 6-1 al 45' st Due minuti di recupero

Rossoneri chiamati a vincere contro il fanalino di coda per continuare la rincorsa alla prima posizione: sblocca Caggianese, poi Piazze raddoppia. Nella ripresa, occasioni per Del Rosso poi fa il tris Lorenzini e Riad fa una doppietta, in rete anche Palma. Remedi segna il gol della bandiera per gli ospiti

