Fucecchio-Lucchese: 2-0 a fine primo tempo

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 20 dicembre 2025, 16:39

Ultimo match del 2025 della Lucchese che affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato. La probabile formazione

venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55

I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva

giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08

La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara di Fucecchio: biglietti in vendita solo allo stadio per il settore di tribuna

mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47

Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta