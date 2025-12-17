Fucecchio-Lucchese: 2-0 a fine primo tempo

Porta Elisa News
domenica, 21 dicembre 2025, 14:12
Fucecchio-Lucchese: 2-0
Fucecchio: Del Bino, Compagnucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Goretti, Pieri, Melani, Fiorini, Geniotal, Princiotta. A disp. Rocchi, Berhoxha, Cioni, Usai, Lamberta, Sgherri, Agostini, Cristodaro, Guerrucci. All. Menichetti.
Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini, Picchi, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro, Riad, Camilli, Caggianese. A disp. Ennached, Xeka, Rotondo, C Colferai, Onu, Russo, Del Rosso, Ragghianti, Piazze.
Arbitro: Lachi di Siena.
Reti: 7' e 31' pt Geniotal
Note. Angoli: 1-0.
sabato, 20 dicembre 2025, 16:39
Ultimo match del 2025 della Lucchese che affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato. La probabile formazione
venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55
I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva
giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08
La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara di Fucecchio: biglietti in vendita solo allo stadio per il settore di tribuna
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta