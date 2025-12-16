Gli avversari dei rossoneri: il Fucecchio

Porta Elisa News
venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55
di gianluca andreuccetti
Metabolizzata la batosta della finale di Coppa Italia Eccellenza, la Lucchese vuole chiudere in testa alla classifica il proprio 2025. I rossoneri, che potranno contare anche in trasferta sui propri tifosi, saranno di scena domenica pomeriggio allo stadio Corsini contro il Fucecchio, gara valida per l'ultima giornata del girone d'andata.
I bianconeri (nella foto del Fucecchio Calcio 1903) occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Dopo il pareggio interno con il San Giuliano, nell'ultimo turno è arrivato un successo fondamentale nel derby fiorentino contro la Sestese.
I bianconeri non perdono dal 30 novembre scorso, maturata in quel caso in trasferta contro il Castelnuovo. Sebbene sia una squadra che non segni molto (con 13 gol all'attivo ha il quarto peggior attacco del raggruppamento), il punto di forza è la fase difensiva (11 gol subiti e terza miglior difesa dietro Lucchese e Zenith Prato).
Dopo essere arrivati a tre punti dai playoff, in estate la società ha scommesso su un tecnico molto giovane come mister Manichetti. Classe 1989 ed ex capitano del Fucecchio, è reduce dall'esperienza sulla panchina della Juniores del San Miniato Basso. L'uomo da tenere d'occhio è l'ex Pantera Mattia Fiorini, a quota 5 reti. Il classe 2006 ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2023-24, scendendo in campo con la Primavera di mister Di Stefano.
giovedì, 18 dicembre 2025, 16:08
La trasferta sarà libera: la Lucchese comunica le modalità di accesso allo stadio per i tifosi rossoneri in occasione della gara di Fucecchio: biglietti in vendita solo allo stadio per il settore di tribuna
mercoledì, 17 dicembre 2025, 20:47
Prestazione davvero modesta di quasi tutta la squadra che non riesce mai realmente a entrare in partita: solo Caggianese riesce a garantire qualità in avanti. Difesa choc nel primo tempo: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 17 dicembre 2025, 17:45
Finale di Coppa Italia al Bozzi di Firenze: rossoneri a caccia del primo trofeo. Mister Pirozzi sceglie Piazze al centro dell'attacco con Caggianese e Colferai sulle ali. Caggianese sblocca su rigore ma fa pari subito Borri e Romanelli la ribalta
martedì, 16 dicembre 2025, 09:10
I rossoneri, che potranno finalmente contare sul proprio pubblico anche lontano dal Porta Elisa, affrontano mercoledì la Sangiovannese nella gara valida per la finale della Coppa Italia Eccellenza. In caso di parità al novantesimo, supplementari e rigori. La probabile formazione