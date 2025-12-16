Porta Elisa News



Gli avversari dei rossoneri: il Fucecchio

venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55

di gianluca andreuccetti

Metabolizzata la batosta della finale di Coppa Italia Eccellenza, la Lucchese vuole chiudere in testa alla classifica il proprio 2025. I rossoneri, che potranno contare anche in trasferta sui propri tifosi, saranno di scena domenica pomeriggio allo stadio Corsini contro il Fucecchio, gara valida per l'ultima giornata del girone d'andata.

I bianconeri (nella foto del Fucecchio Calcio 1903) occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Dopo il pareggio interno con il San Giuliano, nell'ultimo turno è arrivato un successo fondamentale nel derby fiorentino contro la Sestese.

I bianconeri non perdono dal 30 novembre scorso, maturata in quel caso in trasferta contro il Castelnuovo. Sebbene sia una squadra che non segni molto (con 13 gol all'attivo ha il quarto peggior attacco del raggruppamento), il punto di forza è la fase difensiva (11 gol subiti e terza miglior difesa dietro Lucchese e Zenith Prato).

Dopo essere arrivati a tre punti dai playoff, in estate la società ha scommesso su un tecnico molto giovane come mister Manichetti. Classe 1989 ed ex capitano del Fucecchio, è reduce dall'esperienza sulla panchina della Juniores del San Miniato Basso. L'uomo da tenere d'occhio è l'ex Pantera Mattia Fiorini, a quota 5 reti. Il classe 2006 ha vestito la maglia della Lucchese nella stagione 2023-24, scendendo in campo con la Primavera di mister Di Stefano.