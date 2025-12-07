Lucchese-Cecina, biglietti in vendita

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 10 dicembre 2025, 14:33

Il dg rossonero, intervenuto alla trasmissione Facebook di Gazzetta Lucchese, ha toccato tematiche trasversali, a partire dal finale di 2025 della Lucchese, passando per il mercato e l'importanza strategica del settore giovanile: "La Lucchese ha tutte le carte in regola per diventare una società modello"

mercoledì, 10 dicembre 2025, 08:45

I rossoblù occupano attualmente il sesto posto in classifica e si trovano ad un solo punto dalla zona playoff, ma la formazione allenata da mister Miano non sta attraversando un momento positivo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive, maturate contro Castelnuovo, San Giuliano e Sestese. L'ultima vittoria risale al 16 novembre

domenica, 7 dicembre 2025, 17:32

Partita sottotono di tutto il reparto offensivo che fa molta fatica a creare occasione contro la retroguardia del Perignano: deludono un po' tutti gli avanti rossoneri con mister Pirozzi che prova a giocarsi tutte le carte: le pagelle di Gazzetta

domenica, 7 dicembre 2025, 16:44

A fine gara viene preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il pari, ma probabilmente la prestazione sottotono e l'occasione persa per allungare in classifica visto lo stop della Zenith hanno finito evidentemente per pesare e consigliare, per la prima volta dall'arrivo di Brunori alla guida della società, di non...