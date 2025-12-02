Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Bravi a rimanere calmi, questa piazza ha un grande cuore"

mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51

La Lucchese supera anche l'esame Sestese e approda per la prima volta nella sua storia in finale di Coppa Italia Eccellenza. In un gara molto nervosa per la posta in palio, ad emergere è stata la superiorità e la cattiveria sottoporta dei rossoneri, come sottolinea il tecnico Sergio Pirozzi: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Siamo stati bravi a non perdere la testa, dedico questo risultato al presidente e al pubblico.

"Ai tifosi va un plauso per la dedica fatta a Martino: non era semplice per lui e mi sono commosso sono cose che restano dentro: questa piazza a un grande cuore. Sono soddisfatto dell'impatto avuto dai nuovi acquisti soprattutto dei nuovi acquisti. Colferai è un ragazzo che con il Tuttocuoio aveva un'altra collocazione tattica e si è inserito bene, come Camilli. Da domani penseremo al Perignano e a recuperare gli infortunati. Il nostra DNA è quello della società, ovvero di una squadra dedita al sacrificio".