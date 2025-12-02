Mister Pirozzi: "Bravi a rimanere calmi, questa piazza ha un grande cuore"

Porta Elisa News
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:51
La Lucchese supera anche l'esame Sestese e approda per la prima volta nella sua storia in finale di Coppa Italia Eccellenza. In un gara molto nervosa per la posta in palio, ad emergere è stata la superiorità e la cattiveria sottoporta dei rossoneri, come sottolinea il tecnico Sergio Pirozzi: "Godiamoci il passaggio alla finale. Sapevamo delle difficoltà della partita: la Sestese è una squadra che predilige l'aggressione. Siamo stati bravi a non perdere la testa, dedico questo risultato al presidente e al pubblico.
"Ai tifosi va un plauso per la dedica fatta a Martino: non era semplice per lui e mi sono commosso sono cose che restano dentro: questa piazza a un grande cuore. Sono soddisfatto dell'impatto avuto dai nuovi acquisti soprattutto dei nuovi acquisti. Colferai è un ragazzo che con il Tuttocuoio aveva un'altra collocazione tattica e si è inserito bene, come Camilli. Da domani penseremo al Perignano e a recuperare gli infortunati. Il nostra DNA è quello della società, ovvero di una squadra dedita al sacrificio".
mercoledì, 3 dicembre 2025, 22:44
Per il centrocampista una serata indimenticabile: "Sapevamo che era una squadra molto forte e venivano da risultati positivi: per fortuna abbiamo segnato nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo avuto modo di raddoppiare e chiudere così la gara. Vogliamo vincere la Coppa"
mercoledì, 3 dicembre 2025, 20:00
I rossoneri a caccia della finale regionale di Coppa Italia: Palma sfiora la traversa sul finire del primo tempo e poi trova il gol in mischia. Negati due rigori clamorosi. A inizio ripresa raddoppia Palma. Camilli e Rotondo sfiorano il tris di testa
martedì, 2 dicembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Vicini a Martino per il grave lutto, ci ha fatto piacere che abbia voluto condividere il suo dolore con la squadra. Sono certo che faremo una buona gara contro una squadra che sulle ripartenze è da prendere con le molle.
martedì, 2 dicembre 2025, 15:18
Archiviata la vittoria larga contro il Cenaia, i rossoneri sono chiamati ad una gara attenta nella semifinale di Coppa Italia, senza sottovalutare un avversario, detentore del trofeo, che nelle ultime uscite di campionato ha dato diversi segnali di ripresa: la probabile formazione