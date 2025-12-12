Camilli semplicemente inarrestabile

Porta Elisa News
domenica, 14 dicembre 2025, 18:09
6,5 Milan: Sorpreso forse dal sole sul bel destro di Scarpa, l’estremo difensore veneto è decisivo nel murare il tentativo ravvicinato nella ripresa di El Fahlai.
5,5 Venanzi: Ha l’alibi dell’assenza dai cambi di quasi due mesi, ma il classe 2007 vive un pomeriggio complicato dalle sue parti
6,5 Rotondo: Protagonista di qualche uscita con il brivido palla al piede, lo stopper marchigiano si immola su El Fahali evitando il possibile 1-2.
6 Santeramo: Meno dominante rispetto ad altre occasioni, il capitano rossonero tiene comunque la barra dritta
6 Lorenzini: La connessione con Caggianese si attiva a sprazzi: soffre molto la rapidità di Scarpa
5,5 Bartolotta: Anche a lui, sempre tra i migliori, si può concedere una giornata con il motore scarico
5,5 Riad: L’esclusione eccellente dall’undici titolare lo intristisce. Quando subentra non produce le sue classiche folate
6 Picchi: Di fronte a tre dirimpettai molto mobili, il regista rossonero cuce ugualmente il gioco senza trovare grandi spunti in fase di impostazione. Ha fatto le prove per la finale di Coppa Italia
6 Russo C.: Nella mezzora finale porta in dote alla causa rossonera tanto dinamismo
6,5 Del Rosso: Con il ritorno di Picchi, le mansioni del 23enne sono per lo più di interdizione. Un compito che esegue egregiamente: da una sua sporca conclusione nasce l’assiste (involontario) per il gol partita
6 Colferai: Deve ancora trovare una certa continuità nell’arco della partita ma quando si accede crea sempre un pericolo per la difesa avversaria. Intermittente
6 Caggianese: Si rende subito pericoloso, poi, come spesso gli succede, si perde un po' durante lo sviluppo del match.
7,5 Camilli: Era il tassello mancante del parco attaccanti a disposizione di Pirozzi. Glaciale nello scartare il regalo di Barlettani, si ripete in zona cesarini con un destro chirurgico scattando sul filo del fuorigioco. E avrebbe potuto segnare una tripletta se non si fosse fatto ipnotizzare da Pagni. Gladiatore
sabato, 13 dicembre 2025, 22:38
I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi
venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17
Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara...
venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38
Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone
venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20
La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...