Camilli semplicemente inarrestabile

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 13 dicembre 2025, 22:38

I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente tramite il circuito VivaTicket, online oppure presso i punti vendita autorizzati, a partire dalle ore 12 di lunedì 15 dicembre. Ai tifosi rossoneri riservata la curva dello stadio Bozzi

venerdì, 12 dicembre 2025, 22:17

Prima le tre trasferte vietate sulla base di un presupposto che definire discutibile è probabilmente poco, poi l'anticipo dell'orario della finale di Coppa Italia, un provvedimento senza alcun senso visto che farà disputare la gara comunque nelle ore notturne ma costituirà un problema per consentire l'accesso per l'inizio della gara...

venerdì, 12 dicembre 2025, 14:38

Taranto e Turris, Lucchese e Spal: piazze storiche che hanno dovuto salutare il calcio professionistico alla fine della scorsa stagione, a cui si è aggiunto da poco anche il Rimini: come si sono calate queste realtà all'interno del contesto dilettantistico? Non sempre basta il blasone

venerdì, 12 dicembre 2025, 13:20

La finale di Coppa Italia regionale tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà mercoledì 17 dicembre alle ore 18,30: lo ha imposto la Prefettura di Firenze nonostante le due formazioni e la Lega Dilettanti avessero optato per far disputare la gara alle ore 20,30 per garantire un afflusso più consistente di...