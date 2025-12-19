Il calo è generale

Porta Elisa News
domenica, 21 dicembre 2025, 16:51
Milan: 5 Un errore imbarazzante sul secondo gol che poteva chiudere la gara.
Venanzi: 6 Ritrova il posto nell'undici di base dopo un bel po' di tempo e mostra un buon dinamismo.
Lorenzini: 5,5 E' in calo, come molti dei suoi compagni, ha una occasione ma gli dice no Del Bino.
Picchi: 5 Torna dopo l'assenza in Coppa Italia, un'assenza che si era avvertita, eccome, ma non pare certo al meglio.
Pupeschi: 6 Riprende la maglia da titolare, ma qualche meccanismo è ancora da oliare.
Santeramo: 6 Troppi errori di misura per il suo standard ma il capitano riapre la gara e non molla.
Bartolotta: 5 Non è lui ormai da qualche partita ed è una mancanza che si fa sentire.
Sansaro: 5 Lanciato titolare per la prima volta, è più volte impreciso negli appoggi e non trova mai uno spunto.
Riad: 6,5 Si muove, prova ad inventare, conclude a rete: è decisamente il più brillante in avanti.
Camilli: 5,5 Impalpabile, come del resto in quasi tutte le gare sinora disputate, sino al momento del gol. Spara alto un altro paio di occasioni.
Caggianese: 5,5 Lotta ed è tra i pochi che non pare mollare, ma non trova mai lo spunto giusto. Sostituito a inizio ripresa.
Colferai: 5 Se doveva portare fantasia e imprevedibilità, non ce ne siamo accorti.
Del Rosso: 6 Porta maggiore dinamismo a centrocampo.
Russo: 6 Come sopra.
Piazze: 6 Si nota per il solito impegno ed è uno di quelli che fa suonare la riscossa.
Onu: SV
domenica, 21 dicembre 2025, 19:38
L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca
domenica, 21 dicembre 2025, 14:12
Rossoneri a caccia di un successo per mantenere il primo posto nell'ultima gara del girone di andata. Mister Pirozzi cambia una buona parte della formazione vista contro la Sangiovannese e ritrova Picchi. Padroni di casa avanti con una doppietta di Geniotal. Occasioni per Riad e Lorenzini.
sabato, 20 dicembre 2025, 16:39
Ultimo match del 2025 della Lucchese che affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato. La probabile formazione
venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55
I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva