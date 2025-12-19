Il calo è generale

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 21 dicembre 2025, 19:38

L'ex tecnico di numerosissime squadre aveva allenato la Lucchese nella stagione 1984-85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che contribuì, grazie all'arrivo della Superal e di Egiziano Maestrelli, a rilanciare il calcio a Lucca

domenica, 21 dicembre 2025, 14:12

Rossoneri a caccia di un successo per mantenere il primo posto nell'ultima gara del girone di andata. Mister Pirozzi cambia una buona parte della formazione vista contro la Sangiovannese e ritrova Picchi. Padroni di casa avanti con una doppietta di Geniotal. Occasioni per Riad e Lorenzini.

sabato, 20 dicembre 2025, 16:39

Ultimo match del 2025 della Lucchese che affronta il Fucecchio nella 17^giornata del girone A di Eccellenza Toscana. I rossoneri, che potranno contare nuovamente sul sostegno dei propri tifosi anche in trasferta, vogliono blindare il primo posto in classifica e tenere a distanza lo Zenith Prato. La probabile formazione

venerdì, 19 dicembre 2025, 15:55

I bianconeri occupano il decimo posto in classifica con 20 punti e si trovano a sole tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. Il Fucecchio ha collezionato 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte ed è reduce da due risultati utili consecutivi. Il punto di forza è la fase difensiva