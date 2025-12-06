L'attacco ha le polveri bagnate

Porta Elisa News
domenica, 7 dicembre 2025, 17:32
Milan: Sv Praticamente inoperoso per tutta la gara.
Xeka: 6 Confermato ancora una volta titolare, dà vita a una bella battaglia anche oggi e cerca di scodellare palloni anche in avanti.
Lorenzini: 6 Manca il suo apporto in fase di spinta, ma dietro se la cava nonostante la pressione avversaria.
Del Rosso: 6 Chiamato a un gran lavoro di contenimento, battaglia dal primo all'ultimo ma illumina poco. Sostituito.
Rotondo: 6 Fa buona guardia nei duelli individuali, con una eccezione nel secondo tempo.
Santeramo: 6 Prova a scuotere la squadra impostando anche da dietro per il resto la solita gara attenta.
Bartolotta: 5,5 Non entra praticamente quasi mai in partita nel primo tempo e la sua assenza si nota. Nella ripresa poco di più.
Russo: 6 Giornata senza grandi acuti, in mezzo si fa valere ma non mancano i momenti di sofferenza.
Riad: 5,5 Prende come al solito molti colpi, ma non è una delle sue migliori giornate. Solo un lampo, quello del primo tempo quando Rizzato gli dice no.
Piazze: 5,5 Torna al centro dell'attacco, subisce anche lui una certa abulicità offensiva dei rossoneri anche se non fa mancare il suo solito dinamismo.
Caggianese: 5,5 Rientra dopo la squalifica scontata in Coppa, inizialmente è il più vivace sul fronte di attacco poi si spegne.
Camilli: 5 Buttato in campo a inizio ripresa non si fa mai notare.
Colferai: SV
Picchi: SV
Palma: SV
Ragghianti: SV
domenica, 7 dicembre 2025, 16:44
A fine gara viene preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Il pari, ma probabilmente la prestazione sottotono e l'occasione persa per allungare in classifica visto lo stop della Zenith hanno finito evidentemente per pesare e consigliare, per la prima volta dall'arrivo di Brunori alla guida della società, di non...
domenica, 7 dicembre 2025, 14:03
Rossoneri a caccia di punti per difendere il primato in classifica: mister Pirozzi conferma l'undici titolare in campionato nell'ultima gara ridando una maglia da titolare a Caggianese, Piazze e Russo. Occasioni per Caggianese e Riad. Episodio dubbio su Bartolotta nella ripresa
sabato, 6 dicembre 2025, 21:07
La finale di Coppa Italia tra Lucchese e Sangiovannese si giocherà allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, mercoledì 17 dicembre, ore 20:30: ai tifosi rossoneri verrà riservata l'intera curva, ai valdarnesi la tribuna: ecco i prezzi
sabato, 6 dicembre 2025, 15:39
Il tecnico rossonero: “Non dimentichiamoci che in casa hanno battuto Zenith Prato e Viareggio. Se continueremo sulla strada dell’aiuto reciproco, faremo una bella gara. Picchi non ancora pronto per scendere in campo"